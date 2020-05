La Diputación de Valladolid desautoriza una publicación de su residencia de ancianos que arremete contra la Gerencia de Servicios Sociales

Un boletín informativo de la residencia Cardenal Marcelo, de la Diputación de Valladolid, arremete duramente contra la Junta de Castilla y León y elude así responsabilidades en el contagio del 98% de sus residentes. La publicación se difunde mensualmente entre las familias de los ancianos y la elabora el animador sociocultural. En el número de mayo, una extensa nota asegura que en la residencia el aislamiento comenzó el pasado 7 de marzo "cuando nadie lo había hecho todavía en Valladolid", añade además que este aislamiento fue "con reprimenda incluida de la gerente territorial de servicios sociales", según relató al personal el director de la residencia, Luis Alonso. "Nos anticipamos a la declaración el 14 de marzo del estado del alarma 'blindando' la residencia", dice la publicación.

"Un modelo de excelencia" y "una batalla en los medios"

No sólo eso, además afirma que "sólo" les faltó la "disponibilidad de unos Equipos de Protección Individual "adecuados" con los que "preservar a residentes y trabajadores y a la aplicación temprana de test". Según el boletín "los EPIs llegaron al mismo tiempo que los demoledores resultados de unos test (“un 90% de positivos entre los residentes”) que llegaron tarde y, con éstos, nuevas e importantes medidas organizativas a la par que una batalla en los medios de comunicación sobre las responsabilidades de unos y de otros (administración local, autonómica y central) en la gestión de una crisis sanitaria declarada como “pandemia” por la OMS el 11 de marzo". Considera que "los centros asistenciales de la Diputación de Valladolid, hasta ahora un modelo de excelencia" se situaron "en el epicentro de las noticias".

"Casi dos meses después, el balance (aunque doloroso por lo que ha supuesto de pérdidas en vidas humanas) no está siendo tan desolador como nos vaticinaron (triste, pero afortunadamente)". hasta el momento, han fallecido 24 personas en los centros.

La Diputación se desmarca y desmiente que se blindase la residencia y que no tuviesen EPIs

El boletín ha provocado malestar en la Junta de Castilla y León pero también en la institución provincial. Fuentes de la Diputación de Valladolid han asegurado a eldiario.es que desconocía dicha publicación y se desmarca de las afirmaciones realizadas en esa revista que se ha remitido a los familiares. "Entre otras cosas porque no es verdad que se prohibieran las visitas el 7 de marzo y que no se hayan suministrado EPIs a los centros". La primera decisión que se ha tomado respecto al boletín es que a partir de ahora el Gabinete de Prensa de la Diputación lo revisará antes de que se difunda. "Se han saltado el objetivo de la publicación, que era difundir las actividades que se desarrollaban en el centro", añaden.

El director no se incorporará al equipo directivo cuando supere el COVID-19

Por otro lado, las mismas fuentes han precisado que el director de la residencia, Luis Alonso, el primer positivo en el centro por COVID-19, no asumirá la gestión de sus dos centros como hasta ahora una vez que supere la enfermedad, sino que será el equipo técnico que nombró la Diputación tras conocer el contagio masivo, quien siga desarrollando esa tarea. Por el momento se refieren a un "relevo" y no a un cese. Luis Alonso está de baja desde el pasado 16 de marzo, cuando empezó a tener síntomas de coronavirus. Su positivo se confirmó dos días después, así como el de más trabajadores. Aunque durante las siguientes semanas los residentes tuvieron síntomas, no informaron a la Consejería de Familia. La Consejería de Sanidad conoció la delicada situación cuando la familia de un fallecido con sospechas de COVID-19 dio la alerta. Sanidad intentó entonces acudir a la residencia, pero no consiguió "permiso" hasta el día siguiente, tal y como relató la consejera Verónica Casado en una rueda de prensa a preguntas de este diario. Pero Sanidad no fue una excepción. Tal y como publicó eldiario.es, los técnicos de prevención de riesgos de la Diputación "no pudieron pasar de la entrada" cuando quisieron visitar la residencia Cardenal Marcelo.