El consejero de Empleo de Castilla y León reprocha al Gobierno que "vacíe" de competencias a las autonomías con un Real Decreto "improvisado y desorganizado"

El consejero de Empleo e Industria de Castilla y León, Germán Barrios, ha reprochado al Gobierno su respuesta "improvisada, desorganizada y con nocturnidad" ante las peticiones de una financiación "extraordinaria" para atender esta emergencia sanitaria y su posterior crisis de empleo: "Vaciar de competencias a las comunidades autónomas y se retrotrae más del 50% de la financiación de las políticas de empleo "sin consensuar con la conferencia sectorial". "Se lo dije a la ministra, que así rompían el principio de colaboración y corresponsabilidad", ha afeado.

La Junta de Castilla y León, ha indicado Barrios, ha solicitado que se refuerce el Presupuesto y un verdadero plan de choque, además de un plan de reinicio para que la crisis no alargue esta pandemia en lo laboral y económico. "Y la respuesta ha sido romper estos principios de colaboración", ha reprochado Barrios.

"Esa solidaridad y cooperación que pide el Gobierno a la Unión Europea; esa solidaridad se lo pedimos nosotros con las comunidades autónomas, que somos las que estamos soportando el golpe", ha añadido.

Algunos supermercados abrirán el Domingo de Resurrección

Barrios ha acusado al Gobierno de querer abrir los servicios esenciales que se prestan en los centros comerciales el próximo Domingo de Resurrección, 12 de abril, después de que la Junta quisiera suspender la autorización concedida a principios de año a las grandes superficies para que abrieran sus tiendas. Según ha señalado Barrios, el Gobierno reprochó que la Junta ya no tiene las competencias sobre este asunto.

"No nos parecía propicio abrir las grandes superficies y nos dicen que la competencia es del Gobierno y que el Domingo de Ramos van a abrir. No hay motivo para esa movilidad porque no se juntan dos días de cierre seguidos", ha indicado Barrios, quien también ha recomendado que se eviten las aglomeraciones y, si finalmente las superficies abren, las compras se realicen de forma escalonada. Además, el consejero de Empleo e Industria ha solicitado que las grandes superficies no abran a pesar de que tengan esa autorización.

"Habrá que cribar los datos del paro"

Barrios también ha señalado que, hay que "cribar" los datos del paro, puesto que de los 152.000 parados más que se han registrado en marzo, muchos se han inscrito por error después de tener un ERTE, pensando que es necesario apuntarse al paro aunque no es así. Además, ha cifrado a 158.000 trabajadores con el contrato suspendido (ERTE) "y que viven con miedo a lo que pasará el día de mañana".

Barrios también ha advertido que los datos de afiliados a la Seguridad Social y del desmpleo pueden ser "incluso peor" en el mes de abril. A pesar de todo, el consejero ha indicado que Murcia, Galicia y Castilla y León han tenido los "mejores datos". También ha remarcado que el sector servicios y el de la construcción han sido "los que más han sufrido".