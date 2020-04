La consejera de Familia de Castilla y León defiende el sistema residencial pero apuesta por reforzar la formación de personal y directivos

La consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco ha defendido este miércoles el sistema residencial pero ha apostado por reforzar la formación de personal y la profesionalización de los equipos directivos. "Lo que ha fallado en esta crisis ha sido la atención sanitaria en las residencias, que ha afectado a las personas más dependientes y vulnerables", ha indicado.

El modelo residencial, ha defendido Blanco, era "bueno". "El problema es que hemos tenido una crisis sanitaria como no se ha conocido nunca", ha justificado la consejera. Esta situación y las necesidades que surgen entonces hacen "replantearnos el modelo". "Hemos tenido lagunas y carencias en Castilla y León, España y toda Europa".

Blanco ha afirmado que las residencias se han visto afectadas en otros países y regiones del país. "Lo que tenemos que hacer es potenciar y fomentar lo que ha funcionado y reformar aquellas partes más vulnerables", ha abogado la consejera, que ha defendido modelos como el modelo 'En mi casa', una estrategia que "funciona" y está basada en las unidades de convivencia, con máximo 16 personas, con profesionales de referencia. "Hay que seguir reforzándolo con lo que hemos visto que ha fallado", ha destacado.

La consejera de Familia ha apostado por la "readaptación" del modelo con más equipos de protección individual, un refuerzo en la formación y con medidas como la app informática que ha desarrollado ahora la Junta para conocer el estado de todos los usuarios. "Hay que seguir ampliando la información y mejorar el sistema de inspección para, donde un mínimo problema, poder actuar más rápidamente", ha señalado.

Además, ha anunciado que las residencias serán "las últimas" en salir de la desescalada para proteger a los ancianos y ha asegurado que la Junta va a poner "todos los medios posibles" para que los mayores se puedan comunicar con sus familiares que están fuera de la residencia.

Por otro lado, Blanco ha señalado que las residencias públicas han tenido 310 bajas laborales de empleados por el coronavirus, pero no ha proporcionado el dato de las residencias privadas porque no los tiene, según ha reconocido. Las empresas del sector sociosanitario solo comunican si tienen problemas de personal, no si algún trabajador está de baja.