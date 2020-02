Francisco Igea confirma su candidatura contra Arrimadas: "Para ser líder hay que ser capaz de dialogar y no coaccionar"

El vicepresidente de Castilla y León y líder del sector crítico de Ciudadanos, Franscisco Igea, acaba de confirmar en un acto con los compromisarios de Madrid, que "habrá candidatura después de lo ocurrido ayer -en referencia a su tensa conversación con Inés Arrimadas- y de lo ocurrido las pasada semanas".

El líder de los críticos ha vuelto a retar a Arrimadas a que publique los WhatsApp que se intercambiaron estos días para demostrar que no le pidió integrarse en su candidatura. "Le pido que haga públicos los WhatsApp o, si no, me me autorice a que yo lo haga", ha señalado antes de comenzar en acto de presentación de su candidatura.

Igea ha empezado su intervención pidiendo perdón. He dicho que "hay cosas que dije que no son ciertas. Hice unas declaraciones en Oviedo, dije que este partido estaba en parada cardíaca, muerto y a la vista está que no".

"Este partido estaba narcotizado, intubado, bajo una dirección hiperjerárquica, rígida, pero esta viva", ha continuado. "Hay que quitar el tubo y la anestesia a una organización desastrosa", para sentenciar que si algo está ahora claro es que "Ciudadanos está de todo, menos muerto".

En su candidatura estarán personas de todas las Comunidades Autónomas, ha precisado. La número dos será Marta Marbán. Sobre Arrimadas, ha dicho que "era" una buena opción, pero que "para que ser una líder hay que ser capaz de dialogar y de escuchar y no coaccionar diciendo que o escogen su proyecto o no será su líder".

"Habrá primarias porque yo me presento", ha dicho Igea entre grandes aplausos de sus seguidores. Dicho esto, de inmediato ha anunciado: "Reto a Inés a un debate este jueves, antes de que se voten las elecciones a compromisarios", ha lanzado Igea.

"Cuando nos metimos en este lío dijimos de manera reiterada que Inés era una buena candidata, una persona con empatía. El tiempo da y quita razones", ha añadido.

Francisco Igea se ha ido creciendo en el escenario y ha ironizado en numerosas ocasiones despertando risas entre sus seguidores. "Esta organización, el partido ahora, es un desastre, somos un partido liberal, pero no hay debate", ha criticado. "Nuestro principal error es que teníamos toda la maquinaria para alcanzar el poder y apostamos todo al azul, iba a decir al rojo, pero fue al azul", y ha rematado: "Hay muchos españoles que quieren que volvamos a renacer".

"Nadie que haya defendido a este partido bajo la amenaza y la coacción será un enemigo para mí, sera un héroe y hay héroes en la lista de Inés". "Pero ahora necesitamos a un partido dispuesto a escuchar a los militantes", ha apuntado.