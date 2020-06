Igea confirma que Castilla y León recibió 69 migrantes durante el periodo de alarma sin comunicación previa y advierte que no permitirá el ninguneo

El vicepresidente, consejero de Transparencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha informado hoy de que durante el periodo de alarma la Comunidad recibió, sin comunicación previa, a 69 migrantes, mediante dos programas distintos, el de asistencia humanitaria y el de sistema de protección.

"No se nos comunicó, como se hacía de forma regular, por parte del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. "Quiero dejar bien claro que la Junta de Castilla y León no sólo no tenemos problemas, queremos ayudar, nuestra disposición es total, pero con las medidas de seguridad e higiene necesarias", ha manifestado. Así, ha precisado que en una conversación con la secretaria de Estado de Migraciones, ofreció reubicaciones y residencias, pero que a la vez pidió que se informe a la Junta.

"Estos traslados pueden poner en riesgo el control de la epidemia, tiene que quedar claro este asunto, no estamos dispuestos a que se nos ningunee, no solo por eso, que sería bastante, sino porque conlleva riesgo para población", ha advertido. Según el vicepresidente "tendría que haber un protocolo más claro" pero no le va a dar "más importancia" tras emitir una queja que consideró "razonable". Descartó además pedir "dimisiones" por lo que considera un "error de información", si bien ha ironizado con que en Soria "se pide la dimisión de todo el mundo" a excepción de este caso. "Se ve que depende más del color político que de la gravedad, lo que evidencia que lo que hay detrás de una petición de dimisión quizá no sea prestar el mejor servicio a los ciudadanos de Soria", zanjó.

La llegada a Soria de seis migrantes que habían alcanzado la costa de Almería en patera provocó un microbrote de COVID-19 a finales de mayo, tras encontrarse mal una de las personas trasladas y confirmar su positivo y el de otras cinco.