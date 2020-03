Igea advierte de que Ciudadanos está "lejos de la unanimidad" y necesita "llegar a acuerdos" en su gestión

El candidato a la Presidencia de Ciudadanos, Francisco Igea, ha advertido este domingo de que su formación está "lejos de la unanimidad" por lo que, a su juicio, necesitará "llegar a acuerdos" para su gestión.

Así lo ha señalado poco después de depositar su voto en la urna en la sede del partido en Valladolid. "Hoy es el día", ha declarado ante los medios presentes para celebrar la "participación" que está teniendo este proceso de Primarias en la que los militantes eligen, a su juicio, si Ciudadanos "sigue igual" o "cambia".

El también vicepresidente de la Junta ha celebrado también que, hasta el momento, la votación se haya desarrollado "sin incidencias". "Vamos a esperar con tranquilidad el recuento y a escuchar qué dicen los militantes", ha continuado.

Además de admitir que se encuentra "cansado como un perro", Igea se ha mostrado contento por la campaña, que ha calificado como "muy bonita", lo que demuestra que el partido está "vivo" y también, ha aseverado, "muy lejos" de la "unanimidad", por lo que cree que se necesita llegar a "acuerdos" sobre su gestión.

Sobre los resultados, confía en que se conozcan "avanzada" la noche, si bien ha precisado que serán oficiales mañana, día en el que realizará una valoración de los mismos.

PSOECYL.

Por último, no ha querido entrar a valorar las palabras del líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, que ayer auguró cambios y advertía de que su partido estaba preparado para "asumirlos", en referencia al Gobierno de la Junta. "Es muy probable que haya cambios en su partido, yo no me meto en la vida de los demás", ha zanjado.