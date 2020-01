Igea asegura que el debate del veto parental en Castilla y León "ni se ha abierto ni se va a abrir"

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este jueves que el debate sobre el veto parental "ni se ha abierto ni se va a abrir" en Castilla y León. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha tachado de "nuevo capote colocado por algunos" como una "falsa polémica".

Aunque no lo ha mencionado, el vicepresidente se estaba refiriendo a la Proposición No de Ley que llevará el PSOE al próximo pleno de las Cortes en el que pretende que todos los grupos se comprometan a no aprobar el 'pin parental' que Vox quiere poner en marcha. Según Igea, la iniciativa de los socialistas lo que busca es no hablar de los "problemas reales" del país.

"La Junta de Castilla y León garantiza la libertad de todos independientemente de su orientación o gustos", ha afirmado. "No vamos a entrar en debates que aquí no se han abierto y no se van a abrir", ha manifestado. Para Igea hay otras cuestiones que deben debatirse y que no fomentan la igualdad. Así ha puesto como ejemplo la Ebau única frente al veto parental, un problema "que no existe".