Igea sobre el 'apartamento presidencial' de Luis Fuentes: "un procurador por Valladolid no necesita un lugar para pernoctar en Valladolid"

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Francisco Igea, ha sido tajante sobre el uso particular que pretende dar el presidente de las Cortes de Castilla y León a las dependencias privadas de la Presidencia en el Parlamento autonómico. "Un procurador por Valladolid - es el caso de Fuentes- no necesita una instalación para pernoctar en Valladolid", ha dicho este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Creo que se conoce mi posición en este asunto. Todos tenemos que normalizar la vida política y huir, en la medida posible de los cinismos. Algunas de las personas que más han comentado este asunto también han tenido a su disposición viviendas públicas", ha comentado. Igea se ha referido a la vivienda existente en la Delegación del Gobierno. Sobre Fuentes, ha dicho que "tampoco es el único" y que hay más políticos que cuentan con instalaciones "para pernoctar".

Aún así, ha insistido en que los políticos tienen que "aprender a vivir como el resto de los mortales" si bien "hay mortales de toda condición en los partidos". Además ha lanzado una advertencia a quienes "sólo ven la paja en el ojo ajeno" y ha recomendado no hacer de la política "un espectáculo diario de descalificaciones porque a veces uno se equivoca y se puede volver en su contra". Francisco Igea y Óscar Puente mantuvieron hace unos días un agrio cruce de tuits por el uso del 'apartamento presidencial'.

Igea no ha querido pronunciarse sobre el primer comunicado de Luis Fuentes, en el que se aseguraba que no había adquirido ningún tipo de mobiliario para el apartamento porque está "debidamente equipado" y que desmintió un día después de que eldiario.es demostrase que el apartamento jamás tuvo cama y que nunca pudo ser utilizado por ninguno de los antecesores de Fuentes para dormir. El presidente de las Cortes afirmó entonces que el apartamento no estaba "habilitado" para "pernoctar" y que de momento él no lo había usado, si bien dependerá de su agenda que lo haga o no.