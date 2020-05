Igea responde a las críticas de Girauta: "Quod erat demonstrandum"

El vicepresidente de la Junta y miembro de Ciudadanos, Francisco Igea, ha respondido con las siglas "Q.E.D.", a las que obedece la locución latina 'quod erat demonstrandum' (lo que se quería demostrar), a las críticas que ha vertido sobre él en Twitter el exmiembro del partido, Juan Carlos Girauta.

La publicación de Girauta ha llegado en respuesta a un tuit previo de Igea en el que señalaba que "tal y como está la política española algunos días" no le extrañaría que, "si en el partido 'A' alguien afirmase que la tierra es redonda, en el partido 'B' se estableciese como dogma el terraplanismo".

"Hemos cambiado las convicciones y los programas por los enemigos y los relatos", lamentaba el vicepresidente autonómico en la red social de los 280 caracteres.

A los poco minutos y en un retuit con mención, Girauta le ha respondido que "otra opción es irse del partido del que discrepas en vez de quedarte, dar una gira por los medios para ponerlo a parir antes de elecciones, y reventarlo desde dentro", texto que concluía con la mención "vicepresidente".

Precisamente, ha sido a esta última alusión a la que Igea ha respondido con 'Q.E.P.' (Quod erat demonstrandum), para dar a entender que las palabras de Girauta venían a suscribir su argumento previo.

Poco después, Girauta ha respondido con otra locución latina, non sequitur, que significa que 'no se sigue', un argumento en el que la conclusión no se deduce (no se sigue) de las premisas.