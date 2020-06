La Junta de Castilla y León celebra el archivo de la investigación sobre la no derivación de ancianos a los hospitales

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este jueves durante la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno su "satisfacción" por la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia de la asociación el Defensor del Paciente por no hospitalizar a ancianos enfermos en las residencias de Castilla y León.

Igea, que se ha enterado de la información durante la rueda ha expresado que la noticia "le ha alegrado la mañana", porque viene a reafirmar la máxima de que la "Justicia es una garantía para todos".

Me gustaría que hoy algunas personas se disculparan ante quienes han sido infamadas estos días. No lo harán, tampoco lo esperan. Gracias a todo el personal y a las consejeras de Familia y Sanidad de @jcyl . Habéis dado lo mejor en el peor momento. Hoy se ha hecho justicia pic.twitter.com/pMGmKVdXQx — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) June 25, 2020

El vicepresidente ha querido agradecer "muy especialmente" a las consejeras de Sanidad, Verónica Casado, y de Familia, Isabel Blanco, no solo el trabajo que han venido desarrollando durante la pandemia sino también "la templanza y la tranquilidad con la que han afrontado algunos comentarios" estos días . El archivo, según Igea, "viene a dejar claro de una vez por todas que los números no dejaban lugar a dudas. "Me alegro de que haya sido así de rápido".