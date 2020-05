La Junta de Castilla y León presentará un plan para que 10 áreas de salud sin casos nuevos en los últimos 14 días recuperen la normalidad

La Junta de Castilla y León trabaja en un plan concreto para que diez zonas básicas de salud recuperen la normalidad después de 14 días sin un sólo caso nuevo. En esta situación, aunque con una salvedad, se encuentran Sedano, Valle de Losa y Huerta del Rey en Burgos, Baltanás en Palencia, Truchas y Matallana de Torío en León, Alaejos en Valladolid y Alta Sanabria y Tábara en Zamora.

La salvedad que se ha conocido este jueves es la de los 4 nuevos enfermos detectados en Huerta del Rey, una situación sin embargo que no cambiaría el plan en el que trabaja la Junta. Según ha explicado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, esta zona no regresaría a la "casilla de salida", ya que es fácil realizar una "trazabilidad" de los contactos que tuvieron estos enfermos para proceder a su aislamiento mientras el resto de habitantes de la zona recuperan la normalidad.

El portavoz de la Junta de Castilla y León y miembro del comité de expertos, Francisco Igea, ha destacado la importancia de colaboración de los ayuntamientos y diputaciones de las áreas y ha adelantado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha mostrado cierta flexibilidad para que el proceso de desescalada no se asuma exclusivamente en provincias sino en áreas de salud. Ha subrayado además el apoyo del líder socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, y ha sido especialmente crítico con el alcalde de Soria Carlos Martínez, que ha mostrado su oposición a que Soria pueda ser una de las últimas provincias en recuperar la plena normalidad. "Hay personas que ante un accidente ayudan mientras otras gritan. Hacerse un selfi delante del accidente no ayuda", ha ironizado Igea. El vicepresidente y portavoz ha recordado además que "no se puede hacer magia" y que no basta en pedir o "escribir" las cosas para que sucedan. También ha agradecido el comportamiento "encomiable" de alcaldes socialistas como el de Burgos o Miranda de Ebro, que han tenido plena colaboración con la Junta de Castilla y León.

Además ha alertado de que dar "cualquier paso" que provocase un repunte de casos "sería catastrófico". "Si el avance se hace por zonas, los alcaldes y los vecinos son los más interesados en las medidas de prevención e higiene", ha añadido. En este sentido ha explicado que el control de la situación estará garantizado gracias al diálogo con los alcaldes, los EPIs y los test. En cualquier caso, considera que puede haber más zonas con desescalada y que será el Gobierno quien fije criterios aún por concretar.

Igea también se ha mostrado satisfecho con el Gobierno de España porque ha atendido "en lo esencial" a las propuestas de la Junta de Castilla y León para ir "al escenario más seguro, cero casos en 14 días" para que esas zonas recuperen la actividad normal. Sin embargo, Igea sí que ha criticado las medidas del Gobierno en el plano económico. "Tiene cosas que desde el punto de vista económico son inviables" y se ha referido a la apertura de restaurantes con el 30% de ocupación. "Nadie va a abrir con un 30% de ingresos y sin mantener los ERTES, parece ruinoso", ha comentado.