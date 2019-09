Tienen menos de 16 años. Son jóvenes estudiantes y les ha unido un silencio clamoroso que les duele: el silencio que sienten en León ante el grave problema del cambio climático y sus efectos devastadores.

Unen su voz a la de la activista sueca Greta Thunberg y comparten la certeza de que, o mucho cambia la cosa, o estamos ante el inicio del desastre, el principio del fin, el arranque de nuestra extinción por la destrucción del planeta Tierra, el único que tenemos.

Este 27 de setiembre de 2019 es su gran día. Está convocada la movilización más global jamás impulsada en la batalla por el clima. Hay huelga mundial. Y jóvenes leoneses como Teo Castro, de 15 años, estudiante de 4º de la ESO, sienten que ha llegado su momento. El suyo y el de Carlos o Aleida, del Colegio Leonés; Elena o Carla, del instituto Padre Isla; o María, del de Eras de Renueva.

Hoy culmina la semana 'En pie por el clima', impulsada por organizaciones leonesas pujantes como Familias por el Clima o 2020 Rebelión por el Clima. Una semana que arrancó con la Cumbre sobre la Acción Climática en la ONU -nuevamente, bastante fallida de compromisos claros de los países- y que esta semana en León ha tenido reflejo con multitud de actos para llamar la atención sobre esta emergencia, tanto en León como en otras localidades como Ponferrada, Astorga o La Bañeza, entre otras.

Sin duda, ha sido una semana de escalada de concienciación. Pero, ¿suficiente mentalización en León? Teo no lo ve claro, es inicialmente pesimista: "En León la lucha contra el cambio climático se ve como un cachondeo, hablo con gente de la huelga y la van a secundar, pero luego ni piensan ir a la concentración". Habla de la protesta convocada este mediodía ante el Ayuntamiento de León, en la céntrica Plaza de San Marcelo. "Muchos no se creen el problema hasta que no lo vean, dicen, no hay conciencia y es muy grave porque hablamos de nuestra extinción y ello lo ven como una ficción", resume.

Pancartas elaboradas por los jóvenes

El nuevo espíritu que en León alienta Teo y el grupo de chicas y chicos que han unido sus fuerzas, y que está en vías ahora de convertirse formalmente en una asociación, nació "como hace medio año, cuando pensaba que en León no había conciencia de este problema, ningún activista, nada", explica.

Había que dar el paso. Así, nació una cuenta en Instagram -esta que enlazamos aquí-, bajo el nombre de Juventud x el Clima León. "Luego contacté por la Asociación Familias por el Clima y supe que había una reunión el 30 de agosto en el Musac para organizar esta semana de actividades y huelga, allí conocí a una chica que se interesaba por el tema, luego vinieron otros por Instagram y así fuimos contactando", relata Teo, orgulloso de las pequeñas cosas que esta semana ha conseguido impulsar en su instituto, el Claudio Sánchez Albornoz.

Admite que el empuje y ejemplo de Greta Thunberg es un referente real para todos ellos, "porque es de nuestra edad y mira dónde ha llegado", sin ir más lejos, siendo por ejemplo la imagen más conocida de la reciente cumbre de la ONU.