Maroto señala que Sánchez "no es de fiar" y que "no se puede mezclar el problema y la solución"

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha manifestado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no es de fiar" y, sobre posibles apoyos populares en la investidura al líder socialista, ha apuntado que "no se puede mezclar el problema y la solución".

En su intervención durante la comida de navidad del PP de Salamanca, en presencia del presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, Maroto ha apuntado que si Pablo Casado no ha obtenido el respaldo suficiente para gobernar con mayoría es por la división del voto del centro-derecha.

Ahora, sobre el futuro, ha remarcado que "el Partido Popular es la solución al problema" y que este "no puede mezclarse con el propio problema". "No podemos tomarnos en el mismo vaso el producto que genera la enfermedad y, a la vez, eso revuelto con la medicina, porque esa receta no sale bien, el sabor es muy desagradable y el efecto en el cuerpo también", ha apostillado.

A continuación, ha insistido en que Sánchez "no es de fiar" y que, al mes de un hipotético apoyo, los votantes recriminarían al PP que apoyase a un presidente que "dice que hay ocho naciones" o que "hay plurinacionalidad". Además, el líder socialista "lo primero que quiere hacer es poner a Pablo Iglesias de vicepresidente de España", ha aseverado.

Asimismo, Javier Maroto ha puesto de relieve que el Gobierno "no puede quedar sin alternativa en la oposición" y "en el que la alternativa solo sean Podemos y Vox", además de concluir su intervención diciendo que el PP es "un partido que ha tenido mucha vida, que tiene mucha vida y que la va a seguir teniendo".