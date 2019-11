Dos hombres del polémico empresario Méndez Pozo, en la dirección general y de informativos de Radio Televisión Castilla y León

Radio Televisión Castilla y León, la televisión privada que financia la Junta de Castilla y León, ya tiene nuevo director general tras la dimisión hace poco más de un mes de Eduardo Álvarez. En la corporación formada por las dos televisiones de los empresarios constructores Antonio Miguel Méndez Pozo (Promecal) y José Luis Ulibarri (Edigrup), una vez más se ha impuesto el primero. Ulibarri, en horas bajas por estar encausado en varios casos de corrupción, ha vuelto a ceder poder en una empresa que tiene al 50% pero que cada vez es menos suya.

Eduardo Álvarez era un hombre de Promecal y el Consejo de Administración de RTVCyL ha designado a otro. Se trata de Jorge Losada Montero (Salamanca, 1978), que asume la dirección general con un dilatado paso por los medios de Méndez Pozo. Ya en 2009, cuando nació Radio Televisión Castilla y León, Losada fue delegado en Madrid. Está vinculado a Promecal desde 2002, a través de la corresponsalía en Salamanca de la agencia de noticias Ical. En 2003 asumió la dirección de Canal 4 Castilla y León en León, Salamanca y Zamora. Con anterioridad a su nombramiento como director de Comunicación de Promecal en 2007 fue el responsable de Relaciones Institucionales de este grupo y director de la revista Osaca.

Bajo su dirección nació también en 2016 el dominical El Día de Salamanca. Su andadura profesional la inició en el periódico ‘Tribuna de Salamanca’, etapa en la que también fue director de Comunicación del grupo salmantino ‘MRS’. Es licenciado en Ciencias de la Información y Master en Comunicación Corporativa y Gestión Estratégica del Conocimiento por la Universidad Pontificia de Salamanca. Losada tiene además relación familiar con los Méndez Pozo.

Sustituyen al director de informativos de Ulibarri por otro hombre de Méndez

Pero, además se ha producido otro nombramiento inesperado, y es el del nuevo director de informativos que desplaza al ya existente. Raúl Briongos Velasco (Bilbao, 1972), hasta ahora director de Diario de Burgos, se suma al proyecto de la televisión autonómica, en cuya estructura general Francisco Temprano Pascual continuará como director de Producción Propia. Briongos asume un puesto que antes ocupaba Eduardo Gordaliza, un hombre de Ulibarri al que RTVCyL ha agradecido los servicios prestados.

El fichaje de Losada no ha sido todo lo rápido que se esperaba. Al principio, fuentes de Promecal indicaron a este diario que la salida de Eduardo Álvarez había sido cordial y que habría un periodo de transición entre él y su sustituto en el que ambos convivirían. Álvarez se despidió definitivamente de la tele la semana pasada ante la incertidumbre de los trabajadores, que desconocían quién sería el nuevo responsable.

Una televisión con la financiación amenazada

Radio Televisión Castilla y León ha pasado por momentos complicados desde que en junio de 2018 el socio que tiene el 50%, José Luis Ulibarri, fue detenido en la Operación Enredadera. Está imputado en una causa dividida en varias piezas por, presuntamente, amañar concursos públicos en toda España, valiéndose, según la Fiscalía, del poder que le otorgaban los medios de comunicación sobre los políticos. Ulibarri está también acusado en Gürtel y recientemente ha sido imputado en el caso Púnica.

En medio de esa marea judicial, el cambio político en la Junta de Castilla y León resultó amenazante para el proyecto, ya que Ciudadanos, socio de gobierno del PP, advirtió que no seguiría subvencionando a medios con responsables imputados. En realidad el pacto suavizó las condiciones, no se subvencionarán a empresas con dueños condenados por corrupción, pero la sentencia deberá ser firme, y sólo se dejará de subvencionar si no peligra ningún puesto de trabajo. La televisión de Méndez Pozo y Ulibarri recibe entre 18 y 25 millones de la Junta cada año.

Ulibarri dejó de ser consejero delegado de RTVCyL en diciembre de 2018, tal y como publicó eldiario.es. Pero Ulibarri, de facto, sigue allí. Sus tres hijos son consejeros. También tuvo que ceder la presidencia de la tele, que antes ocupaba su socio en varias empresas, Miguel Hernán Manovel, también imputado en Enredadera. Una vez más, se impuso Méndez Pozo, colocando a su hijo Gregorio en la presidencia.