El PSOE acusa a la Junta de intentar ocultar la aprobación de un nuevo pago de 8,7 millones a la concesionaria del Hospital de Burgos

El procurador socialista por Burgos, Luis Briones acusó este martes en el Pleno de las Cortes a la Junta de tener la clara intención de ocultar la aprobación del pago de casi 9 millones de euros a la UTE concesionaria del Nuevo Hospital de Burgos (HUBU). "Al gobierno de Mañueco se le olvidó dar cuenta de este Acuerdo de Gobierno y también se le olvidó, colgarlo en el portal de transparencia, casualmente el mismo olvido, que el del nombramiento de los 14 asesores a dedo que se repartieron PP y Cs", ironizó el procurador socialista

Además, este pago ha supuesto, tal y como explicó Briones, "un jarro de agua fría a las expectativas" creadas en torno a la reversión del HUBU a la sanidad pública de Castilla y León, anunciadas en el punto nº 44 de su acuerdo de gobierno con el PP, "Una reversión, que es una prioridad para el PSOE, y probablemente una de las principales demandas de los ciudadanos de Castilla y León", resaltó el procurador socialista.

En su intervención con motivo de la pregunta que formuló en el Pleno de las Cortes, Briones recordó que este nuevo pago se suma a los tres modificados y reequilibrios precedentes, que sitúan el coste del nuevo hospital de Burgos, cerca de los 1.700 millones de euros al final de su concesión. "Eso si no hay otros modificados, lo que seguiría incrementado el canon del contrato, siendo ruinoso e inasumible para la sanidad de castilla y León y un auténtico pozo sin fondo".

Denuncia en la Fiscalía Anticorrupción

El procurador socialista recordó que en la pasada legislatura se constituyó en el Parlamento una Comisión de Investigación con el objetivo de saber la causa de los millonarios sobrecostes del HUBU, en la que todos los partidos, a excepción del PP concluyeron que existían graves irregularidades en todo el proceso de Adjudicación, Contratación y Explotación del HUBU. "Además podría haber reprochabilidad penal, por lo que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción,(en estudio) para que abriera las diligencias de investigación necesarias para constatar lo denunciado, denuncia firmada por todos los representantes de todos los grupos, entre los que estaba el hoy Gerente Regional de Salud, Sr. Mitadiel", subrayó.

"Desde el pasado mes de julio en que el gobierno de Mañueco dijo algo referente a la reversión para, a renglón seguido, acudir a rendir pleitesía en una reunión con la concesionaria del HUBU en Burgos, no hemos vuelto a saber nada del asunto", denunció.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha respondido a Briones que cumplir el contrato con la empresa concesionaria del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) no atenta contra su reversión, un objetivo en el que la Junta sólo tendrá poder si hace bien las cosas ya que se han interpuesto hasta 35 litigios de los que cinco han sido a favor de la Administración, otros tantos se conocerán "en breve" y otros diez están pendientes.

Casado ha explicado que cuando acabe esa ligitiosidad la Junta de Castilla y León iniciará el estudio para la reversión del HUBU a través de una comisión en la que estarán presentes el Gobierno autonómico y la empresa concesionaria y a la que ha invitado a participar al Grupo Socialista, como al Pacto por la Sanidad.

Ocho millones por el IPC

La consejera ha aclarado asimismo al procurador socialista Luis Briones que los 8,73 millones de euros pagados a la concesionaria del HUBU responden a una actualización del IPC y ha recordado a modo de ejemplo que en 2015 esa actualización supuso una merma en el precio de 13,16 millones de euros de los que no ha oído nada.

"Me temía que seguía en el mismo sitio porque no se ha movido nada", ha ironizado Briones, que ha añadido que el HUBU "sólo se revertirá con el PSOE", ha augurado el socialista que ha invitado a Casado a sumar los votos de Ciudadanos a los de los socialistas para que no se deje arrastrar por el PP.