El PSOE denuncia que el director general de Ordenación del Territorio (Cs) es un "cierrapueblos" que aboga por la fusión de municipios

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, ha denunciado este lunes que el director general de Ordenación del Territorio de Ciudadanos, Antonio Calonge, es un "cierrapueblos", que aboga por fusionar municipios y no por mantenerlos.

En un artículo publicado en enero 2015 en la revista especializada Reala, Calonge, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid y entonces presidente de la Fundación Villalar, dependiente de las Cortes de Castilla y León, analizaba la fusión de municipios como único instrumento de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local para la "modificación de la planta municipal".

En el apartado 'Una oportunidad perdida', Calonge afirmaba: "lo cierto es que ni la ley municipal ni la autonómica abordan la necesaria y urgente reforma del mapa municipal para evitar lo que, en otro lugar, hemos denominado "inframunicipios", que son entidades carentes de capacidad y sustantividad en las que los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera están bastante alejados de la realidad". Calonge también criticaba la posición de la Federación Estatal de Municipios y Provincias, que estableció como línea roja la supresión de municipios. "A mi juicio esta es una pobre manera de entender el municipalismo, puesto lo que interesa para defender esta idea, que para Castilla y León es una seña identitaria, son municipios fuertes, municipios que sean auténticos prestadores de los servicios que demandan los ciudadanos y no administraciones "fantasmas" que poco más que se dedican a la organización de las fiestas del Santo Patrón pues no tienen capacidad para ejecutar ningún otro servicio", argumentaba.

Para Calonge "la única solución que debe adoptarse si en realidad se quiere modificar la planta municipal es fusionar los municipios de manera obligatoria a la vista de que todas las medidas de fomento que se han dictado a lo largo de nuestra historia municipal han resultado un fracaso". Advertía de que la operación "será dolorosa e incluso traumática" pero "necesaria" y finalizaba diciendo que el régimen local "desde sus cimientos, tiene que ser reformado".

Barcones ha recordado que el consejero de Transparencia, Francisco Igea, de quien depende Calonge, ya se pronunció de manera muy similar en la campaña electoral de 2015 y que es obvio que no ha cambiado de idea respecto a la fusión de municipios. Barcones se ha preguntado si en esa fusión entrarían los municipios de menos de 5.000 habitantes, porque en ese caso se cerraría "el 90% de los municipios de Castilla y León" y ha lanzado la cuestión al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que pregunta si en el pacto con Ciudadanos se comparte la idea.

Una consejería de hombres

"Castilla y León no se entiende sin sus 2.248 municipios y sus 2.221 entidades locales menores" que "son el principal aliado en la lucha contra la despoblación y son la administración más cercana para la prestación de los servicios", ha declarado Barcones. Además, la socialista ha sido muy crítica con las recientes manifestaciones de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que apuesta por suprimir consultorios locales, reducción de horas de atención y visitas 'vía skype'. Barcones ha recordado que en Castilla y León sigue habiendo municipios sin acceso a internet y que su población está muy envejecida.

Por último, durante la rueda de prensa, Virginia Barcones ha mostrado una foto con los altos cargos de la Consejería Transparencia, todos hombres, y ha criticado el retroceso que supone "varias legislaturas atrás". "Esto no es Castilla y León, esto no es igualdad. Me da vergüenza que no haya una sola mujer cuando en esta Comunidad hay mujeres muy formadas y con muchísima capacidad", ha lamentado