El PSOE solicita al presidente de las Cortes de Castilla y León que este miércoles se le facilite el acceso al 'apartamento presidencial'

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado al presidente de las Cortes de Castilla y León que se le facilite el acceso al apartamento privado del Parlamento autonómico del que pretende hacer uso Luis Fuentes para "pernoctar" cuando no le venga bien desplazarse hasta su residencia en Salamanca.

En un escrito dirigido al presidente Fuentes, el procurador del PSOE, José Francisco Martín, justifica una visita a las dependencias privadas de Presidencia porque él es miembro de la Mesa y secretario primero de las Cortes, órgano colegiado al que corresponde el gobierno y gestión "de distintos aspectos de la Cámara, tanto en lo parlamentario como en lo administrativo". Martín considera "necesario" conocer "en profundidad la configuración y los servicios de que dispone la sede de las Cortes de Castilla y León".

En este sentido, el socialista indica que en el lado opuesto al despacho que ocupa en la segunda planta "hay una puerta cuya apertura y cierre se realiza a través de un código, que alberga, al parecer, lo que era un apartamento al servicio de la Presidencia de las Cortes" y que "ha sido en estos últimos días objeto de debate" por lo que desea acceder al mismo.

"En este momento en el que la transparencia y regeneración deben primar sobre otros factores", dice el escrito, el socialista solicita entrar en el apartamento este miércoles a las 10,30 de la mañana y que el presidente "dé instrucciones" para que se le facilite el acceso al recinto. El fin, argumenta Martín, es "poder conocerlo" y también, "a la vista de las declaraciones contradictorias y de comunicados que han sido hechos públicos sobre el uso de estas dependencias", evaluar "posibles usos alternativos" en el supuesto de que no se utilice durante esta legislatura, "como ha ocurrido en todas las anteriores".

Un comunicado de Presidencia posteriormente desmentido por el presidente

La visita, en caso de que se produzca, revelará si las dependencias han sido recientemente acondicionadas por orden de Fuentes para pernoctar allí, dadas las contradicciones en las que ha entrado en los últimos días. Cuando se conoció que el presidente de las Cortes pretendía usar unas dependencias privadas dentro del Parlamento, su gabinete emitió un comunicado precisando que no había comprado muebles puesto que estaba debidamente equipado y que presidentes anteriores habían hecho uso del 'apartamento presidencial'. Posteriormente y una vez que eldiario.es publicó que era imposible que estuviese equipado puesto que en el listado del patrimonio mobiliario de las Cortes no había una sola cama o somier, Fuentes dio marcha atrás. El pasado viernes se descolgaba con unas declaraciones en las que decía que el apartamento no estaba "habilitado" para pernoctar, pero que consultaría su agenda para decidir si hacía uso del mismo o no. En el aire queda, de momento, lo afirmado en el escrito que se remitió a los medios en un primer momento y la sospecha de que las dependencias fueron redecoradas recientemente.