Pablo Fernández (Podemos-Equo) cree que no hay nadie al volante de Castilla y León por un presidente "avestruz" y un vicepresidente youtuber

Se muestra proclive a alcanzar pactos de comunidades autónomas pero augura que no los habrá porque el PSOE no es partidario Afirma que "no hay excusas" para no aplicar las 35 horas semanales