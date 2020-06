El Pleno de Valladolid aprueba destinar 13 millones de euros para la reconstrucción económica y social con el voto en contra de Vox

El tercer Pleno telemático del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado por 26 votos a favor y uno en contra la moción conjunta de PSOE, PP, Valladolid Toma la Palabra y Ciudadanos, por la que se destinan 13 millones de euros para la reconstrucción económica y social de la ciudad tras la crisis provocada por la COVID-19. El único edil de Vox, Javier García Bartolomé, ha votado en contra ya que considera que los acuerdos, aprobados previamente por el grupo de trabajo del Ayuntamiento del que forman parte todos los grupos salvo el suyo, son "nulos de pleno derecho".

García Bartolomé ha acusado al resto de grupos municipales de presentar la moción "para dar publicidad y autobombo al grupo de trabajo" y ha señalado que varios puntos de la mismas ya están siendo aprobados por otras comisiones órganos correspondientes del Ayuntamiento como la sociedad de vivienda VIVA. El édil ha criticado que mientras los grupos votan a favor de una batería contra la COVID hay otras medidas urgentes que están en stand by, como las ayudas a autónomos y pymes, "que la gente sigue esperando".

Bartolomé ha arremetido contra los grupos de la oposición -PP y Ciudadanos- a quienes ha acusado de "haber renunciado a hacer oposición". Para el concejal, el acuerdo suscrito está "vacío de contenido, no aporta nada a los ciudadanos y da una falsa sensación de consenso". Sin embargo, ha anunciado que, aunque su voto se iba a producir en contra de la moción, sí votará a favor de puntos concretos en las comisiones.

El resto de grupos ha criticado y señalado la decisión de Vox. El portavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, ha evitado entrar en lo que considera "un debate estéril" y ha acusado a Vox de buscar una utilización política para lograr "publicidad a través de la victimización".

Bartolomé ha reiterado que el grupo de trabajo vulnera su derecho a la participación política de su formación. También ha acusado al Equipo de Gobierno de intentar 'colar' otras propuestas a través del grupo de trabajo, como las peatonalizaciones, el plan de movilidad y los carriles bici. Una asunción que ha provocado la intervención del alcalde Óscar Puente, quien le ha recordado que la moción que se discutía "no contiene ninguno de esos puntos".

Al hilo de la posición y de las crtíticas de Bartolomé la edil de Valladolid Toma la Palabra y concejala de de Medio Ambiente, María Sánchez, le ha espetado que considera un "despropósito" que votase en contra y se ha preguntado que "qué clase de mente piensa que estos acuerdos le bien al equipo de gobierno y no a los vecinos". "¡Dice que no es útil! ¿No es útil destinar 13 millones de euros a los vecinos?

La presidenta del PP de Valladolid se ha sumado a las críticas en su segunda intervención y le ha recordado que no se trata de aprobar el programa de gobierno, sino de arrimar el hombro y proponer medidas para la reconstrucción económica y social de Valladolid: "creo que no ha leído bien la moción que estamos presentando". Del Olmo también ha respondido a las acusaciones de García Bartolomé sobre la ilegalidad del grupo de trabajo. "Cualquier medida será aprobada en los órganos correspondiente. Léasela y no busque excusas".

A pesar que la encargada de defender la moción desde el PSOE ha sido la edil socialista Charo Chávez, quien ha pedido nadie debería desmarcarse de esta linea de trabajo que considera positiva para los ciudadanos de Valladolid, ha sido el portavoz socialista, Pedro Herrero quien más contundencia ha mostrado contra la actitud de García Bartolomé. "Le estábamos sobrevalorando", le ha espetado tras señalar que esperaba que su partido presentase sus propias medidas alternativas para luchar contra la crisis de la COVID, en lugar de una moción par convertir a Valladolid en Ciudad Amiga de los Coches.

El Pleno sí ha aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León que concrete los fondos extraordinarios que recibirán los ayuntamientos, los criterios de su reparto y los plazos. Esta moción también incluye que el consistorio vallisoletano se adhiera a los acuerdos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la recuperación.