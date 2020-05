La Policía de Valladolid supera las 4.000 denuncias por incumplimiento de las medidas del estado de alarma y pide responsabilidad a los ciudadanos

La Policía Municipal de Valladolid ha superado las 4.000 denuncias a ciudadanos que que estaban en la calle de forma injustificada. Solo este jueves los agentes propusieron para sanción más de 70 denuncias, entre ellas un establecimiento hosteleros. Las intervenciones de los agentes se han centrado en los grupos de personas que se juntan para conversar, detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

La Jefa de la Policía, Julia González, en un mensaje remitido a los medios de comunciación ha pedido a los ciudadanos que reflexionen. "Lamentablemente hemos superado las 4.000 denuncias debido a los comportamientos irresponsables". Según González, los ciudadanos deben ser conscientes de la situación, "o no vamos a cambiar de fase". "Es muy importante no juntarnos; cumplir los horarios; no podemos quedar con amigos para hacer deporte, no podemos trasladarnos en vehículo para luego hacer deporte", ha subrayado.

La mayoría de los expedientes se han abierto por incumplimiento de los horarios de salida. Cuando se cumplen justo dos meses desde el inicio del estado de alarma la suma de actas de la Policía Municipal alcanza las 4.030. Los infractores deberán pagar multas de 600 euros como cuantía mínima y pueden alcanzar los 30.000 euros. En algunos casos será mayor por el grado de gravedad de la infracción. Ayer, por ejemplo, un establecimiento hostelero abrió en la calle Daniel del Olmo, donde el propietario permitió que en la terraza estuvieran consumiendo 3 personas.

Durante la jornada del miércoles, día de San Pedro Regalado, patrón de Valladolid. se impusieron 53 denuncias y el día anterior, miércoles, 71. Asimismo, se están registrando denuncias "múltiples", es decir, que corresponden a grupos de personas que se encontraban en la calle de forma injustificada. A las 19:40 de ayer jueves en la calle Orión, en el barrio de Parquesol, fueron denunciadas 7 personas por estar juntas.