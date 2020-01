Renfe rectifica y afirma ahora que el AVE seguirá llegando a León, "pero no todos los días"

La operadora ferroviaria precisa que "no se ha retirado ningún tren AVE" , sino que se procede a cambios en la línea por revisiones obligatorias de seguridad Fuentes oficiosas insisten en que es probable que la línea León-Madrid no tenga AVE "el cien por cien de los días" El alcalde de León advierte de que no tolerará un cambio en las conexiones que suponga disminución de prestaciones y en la duración del viaje