La consejera de Sanidad de Castilla y León calcula que el coronavirus ha incrementado la mortalidad en un 50% en marzo

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha calculado que la mortalidad en la Comunidad se ha incrementado en un 50% en el último mes coincidiendo con el Estado de Alarma por el covid-19 y ha precisado que según el registro del Instituto Carlos III esta cifra llegaría al 65%, aunque la Administración regional "intuye" que bajará 15 puntos.

En este sentido, Casado ha valorado la iniciativa del TSJCyL, desde donde se ha dado instrucción a los registros para que informen de todos los casos de fallecidos con covid-19, incluso sospechosos pese a no haberles realizado el test.

"Es una muy buena iniciativa que compartimos totalmente, pedimos los datos del registro de Medora de la misma manera", ha explicado. "Tenemos que tener los mejores datos posibles", ha aseverado.

En este sentido, ha informado de que se ha dado instrucción a los profesionales médicos para que los partes de defunción estén "perfectamente bien cumplimentados".

Castilla y León ya ha alcanzado el pico de contagios, según Casado, que pide prudencia. La consejera que teme un nuevo repunte, por lo que ha insistido en la importancia de no relajar medidas.

"Creemos que ya hemos alcanzado el pico y le estamos pasando pero soy muy prudente, tengo miedo a un repunte", ha explicado la consejera en la rueda de prensa que ofrece a diario para informar de la evolución del coronavirus en la Comunidad.

Casado ha insistido en que hay nuevos casos de covid-19, tanto en domicilios como en hospitales, por lo que ha reiterado la importancia de no "relajar" medidas de prevención pese a una sensación de "contención" en los contagios.

"Seguimos teniendo casos en domicilios, en hospitales, en UCIs, no tenemos que relajarnos, es importantísimo seguir cuarentena social, Castilla y León no está en desescalada", ha insistido, al tiempo que ha reconocido que tras un mes de confinamiento se ha registrado una mejora de los datos pero no se está en "casos 0" y en el momento en el que "la pandemia sea un mal recuerdo".

La consejera ha explicado que la incorporación de nuevos casos obedece a la realización de test masivos, tras lo que ha señalado que la ocupación media de camas de hospitales es del 54 por ciento y del 68 por ciento en UCIs extendidas.

"Estamos peinando, haciendo test a todos en las residencias que tengan algún caso", ha detallado.

Por otra parte, la consejera ha informado de que se ha constatado que muchas menos personas con otras patologías que no estén relacionadas con el Covid-19 acuden a las urgencias hospitalarias y ha mostrado su preocupación por aquellos casos "tiempodependientes" como infartos o ictus.

Así, ha insistido en la importancia de consultar en caso de duda al 112, al hospital o al centro de salud y ha recordado que las personas con síntomas respiratorios compatibles con el COVID-19 acceden por otros canales a los centros hospitalarios.