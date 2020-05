La consejera de Sanidad de Castilla y León señala que el 68% de contagios tiene relación con la movilidad interprovincial y pide responsabilidad

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha señalado que en base a los informes conocidos se ha desvelado que el 68 por ciento de los contagios por COVID-19 tienen relación con la movilidad interprovincial, por lo que ha pedido "responsabilidad y precaución" ante el avance de fases que comienzan ya durante la desescalada.

"Hay publicaciones que dicen que la movilidad del virus tiene una clara relación con la movilidad interprovincial, hubo una siembra centrífuga desde Madrid a otras provincias y esto puede explicar el 68 por ciento de la incidencia y la mortalidad", ha señalado Casado.

En este sentido ha pedido "responsabiliad" la ciudadanía, ya que se avanza ahora hacia una "normalidad" que está "condicionada" por la presencia del virus.

Por último, ha recordado que en la Fase 1 la movilidad interprovincial todavía no está permitida y ha recordado que si no se amplia el Estado de Alarma había herramientas como a Ley de Salud Pública para aislar alguna zona como ya se hizo al inicio de la crisis en Miranda de Ebro (Burgos).

"Blindar" los 14 días entre fase 1 y fase 2

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha defendido que "blinde" el periodo de 14 días para pasar de fase en base a criterios epidemiológicos y sanitarios. "Avanzar de fase es un logro que no podemos malograr", ha defendido.

En la rueda de prensa diaria en la que ha analizado la evolución del coronavirus en la Comunidad Casado ha insistido en que el virus aún circula y que es necesario "no bajar la guardia". "Sería terrible tener que volver a la Fase 0", ha reseñado la consejera, quien ha recordado la necesidad de usar mascarilla, el lavado de manos y la distancia de seguridad cuando se produzcan reuniones.

En este sentido ha defendido que se "blinde" el paso de 14 días para avanzar de fases en la desescalada. "No es un capricho, es el tiempo de contagio en el que vemos si sucede algo o nada", ha defendido Casado, quien ha explicado, no obstante, que si hay razones epidemiológicas para correr más "se estudiará", tras lo que ha reseñado que a día de hoy "no hay razones para acelerar fases".

En este punto se ha referido al caso concreto de la comarca de El Bierzo en León, para la que se solicitará el paso a la Fase 2 el próximo lunes. Así, ha reiterado que la Junta mantiene su control por zonas básicas de salud, ya que "son muy útiles para poder hacer una reescalada y no penalizar a toda la provincia".

En cuanto a potenciar el turismo como pretende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la consejera ha asegurado que tiene "respeto" a la adopción de determinadas medidas y ha detallado que vive con "cierto nivel de intranquilidad" el levantamiento de medidas. No obstante, ha defendido que se reactive el turismo siempre con parámetros de seguridad.

En este sentido ha reclamado "paciencia" y ha recordado que en la Fase 1 que hoy arranca no se contempla la movilidad entre provincias. Así, ha considerado que los turistas en un futuro buscarán el sitio más seguro, sin aglomeraciones y con una política sanitaria "rigurosa", parámetros que, a su juicio, se cumplen en "Castilla y León".

En cuanto a la posiblidad de flexibilizar horarios Casado es partidaria de liberar las franjas para todos los segmentos de la población excpeto para mayores de 65 años por su "protección".