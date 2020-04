La consejera de Sanidad de Castilla y León alerta de la llegada de madrileños y vascos por Semana Santa: "Sería muy triste que se disparasen los casos por la inconsciencia de algunos"

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha alertado de la llegada de desplazados de otras Comunidades como Madrid o el País Vasco a los pueblos de la Comunidad ante las vacaciones de Semana Santa. "Sería muy triste que tengamos muchas zonas con pocos casos y se nos disparasen por la inconsciencia de algunas personas", ha lamentado Verónica Casado, que se ha mostrado preocupada después de que varios alcaldes informaran del aumento de su población ante la llegada de castellanos y leoneses a sus segundas residencias.

"Nos han llegado comentarios de alcaldes muy preocupados porque su tasa de infección era alta y subirla sería muy dramático para las personas y el sistema sanitario", ha advertido la consejera, que ha concretado que, entre las provincias con mayor migración se encuentran Soria, Segovia y Ávila. La Consejería está realizando "un seguimiento" a pesar de que no está contabilizada esta afluencia. Sanidad solo registra el número de personas que han pedido el traslado de la tarjeta sanitaria.

Verónica Casado ha señalado este viernes que mostró su preocupación en el último Consejo Interterritorial celebrado el jueves por la tarde y solicitó que se controlen estos desplazamientos. "No tenemos que ir a las segundas residencias. Sería lamentable y muy triste que tuviéramos un incremento de casos en esos pueblos", ha insistido la titular de Sanidad, que también ha pedido a la Policía, el Ejército y la Guardia Civil que estén "atentos" para evitar la movilidad.

La consejera de Sanidad cree que un segundo brote de la enfermedad sería "muy terrible para la letalidad y el sistema sanitario". "No hemos estabilizado la curva y no debemos relajarnos nadie", ha instado la responsable política y médica de Atención Primaria.

A aquellos que se han desplazado a Castilla y León a pesar de la prohibición de salir de casa salvo por una causa mayor, la consejera les ha recomendado que se confinen en casa y se mantengan "muy lejos" de las personas mayores. "Sería tremendo que por ir en Semana Santa a los pueblos les contagiaran".

Casado ha avalado la posibilidad de que se amplíe el estado de alarma el tiempo necesario hasta que la situación esté contenida. La consejera ha utilizado una metáfora para explica la situación actual: "La bañera está casi llena y el grifo va echando cada vez menos agua. Si de ese grifo sale más agua y hay más contagiados, la bañera va a rebosar".

La consejera considera "fundamental" unificar criterios de recuento de casos de coronavirus. "Es lo que hemos pedido desde el momento uno, que los sistemas sean homogéneos, transparentes y lo recojan todo. y que todos lo hagamos así. Prefiero que la foto sea peor y que sea real a que sea buena y no refleje la realidad".

Casado, que ha vuelto a solicitar al Gobierno más tests para hacer el mayor número posible de pruebas, ha defendido que el sistema sanitario "sigue dando respuesta" y hay que llamar al 112 "si notamos un ictus o un infarto". Es conveniente que no lo dejemos 'a ver si se me pasa'", ha señalado.

Incorporación de 200.000 trabajadores

En el Consejo Interterritorial también se ha planteado la preocupación por las medidas y los plazos de la desescalada que comienza este lunes con la reactivación de algunos sectores productivos. "Puede ser muy precipitada la incorporación de 200.000 trabajadores. Es muy pronto para la reincorporación de determinados sectores", ha indicado Casado, quien cree que el tiempo de paralización de la economía es "insuficiente". La Junta espera que el comité de expertos convocado por la Junta, al que acudirá el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, se reúna el lunes o el martes para abordar esta y otras cuestiones.

"No estamos preparados para evitar un repunte de casos", ha advertido Verónica Casado, que se ha mostrado preocupada por un posible repunte de casos con la incorporación de estos trabajadores. "Tenemos a los profesionales cansados, no podemos tener más fallecidos o ingresados", ha señalado Casado, quien ha subrayado la importancia de mantener la cuarentena: "Háganlo por salud. No hemos estabilizado la curva y no debemos relajarnos nadie".