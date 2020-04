La consejera de Sanidad de Castilla y León sobre las mascarillas:"No se puede generalizar el uso de algo que nos cuesta tanto abastecer"

La consejera de Sanidad, de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha admitido en la rueda de prensa de este lunes que desconoce cómo se va a abastecer a la población de Castilla y León de las mascarillas que recomienda ahora el Gobierno. "No se puede generalizar el uso de algo que nos cuesta tanto abastecer", ha explicado. Además, la consejera se ha alineado con la OMS y con el Ministerio de Sanidad, que hasta el momento estiman que las mascarillas sólo son útiles para las personas que están contagiadas y no para las sanas, y aventuró que las farmacias deberían ser el lugar para acceder a ellas, si bien lo determinará Sanidad.

La consejera también ha criticado el bajo número de tests rápidos de COVID-19 remitidos por el ministerio, 62.780, una cantidad claramente "insuficiente" para iniciar la desescalada del confinamiento en Castilla y León, con una población de más de dos millones que necesitaría un mínimo de 500.000 pruebas.

Mediante un pinchazo, estas pruebas detectan la presencia de anticuerpos de COVID-19. Los primeros en someterse a ella serán los profesionales sanitarios aislados o en cuarentena, para conocer con seguridad si pueden reincorporarse al trabajo. En segundo lugar se someterán al test de detección rápida las personas mayores y los trabajadores de las residencias. Sólo para este grupo se necesitarán más de 100.000 pruebas. El reparto será de un 25 por ciento para hospitales y un 75 para personal de atención primaria y centros sociosanitarios, además de personal de servicios esenciales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Será con posterioridad cuando estas pruebas se extiendan al resto de la población.

Casado no ve claro el plan de infraestructuras al que se refirió el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acoger a pacientes asintomáticos que den positivo en el test. La consejera de Sanidad cuestionó si esas personas no preferirán aislarse en sus domicilios y no en un polideportivo o en un albergue. En cualquier caso, Casado aclaró que los detalles de este plan se aclararán en la tarde de este lunes en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

Sobre los test, la consejera añadió que el reparto tiene que hacerse en función de la población para tener clara la situación epidiemiológica durante la fase de desescalada del confinamiento.