Sanidad llama a la calma y dice que la situación hospitalaria en Soria y Segovia es "dura" aunque "contenida"

>Con un hospital de campaña en Segovia que no se puede usar, por falta de material y personal sanitario, y otro solicitado para Soria pero que no podría aceptarse por los mismos motivos, y los hospitales de cada provincia prácticamente llenos, la consejera de Sanidad de de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha hecho este miércoles una llamada a la calma. >La situación, según ha dicho, no es alarmante, aunque sí "dura" pero "contenida". Casado asegura que se han equilibrado los ingresos en estos centros con las altas. En general, la ocupación media en los hospitales de Castilla y León es del 81% y del 78 en las UCI. En el Hospital de Soria, la ocupación está al 87%, y en la UCI quedan dos camas libres. "El hospital no está en situación de alarma, aunque sí es una situación dura, con sobrecarga", ha admitido. La consejera ha asegurado que las imágenes publicadas en algún medio local "no son congruentes ni concordantes con la realidad" y sólo contribuye a intranquilizar a la población en eun momento en el que hay que "trasmitir sosiego".

También se ha referido al S.O.S del alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, en algunos medios de comunicación. "Podemos hacer llamadas de socorro pero lo que hay que hacer son llamadas de solidaridad, de ayuda", ha comentado. "En Soria no estamos en una buena situación pero no es alarmante. La incidencia de la enfermedad está en la media nacional y es menor que la de otras provincias de la Comunidad", ha asegurado. Aunque la Consejería solicitó hace unos días un hospital de campaña para Soria, no sería operativo si no va completamente equipado.

Respecto a Segovia , que al cierre de esta información tenía cuatro camas libres en la UCI, y con un "equilibro entre ingresos y altas", Casado se ha referido a la falta de uso del hospital de campaña que montó el Ejército en seis días y ha reiterado que la Junta supuso que estaría completamente equipado. "Este es el momento de aunar fuerzas y de remar todos, no es el momento de enfrentamientos ni de frustraciones. No usamos el hospital porque tampoco se necesita, pero cuando lo planteamos consideramos que vendría acompañado de toda la dotación. Esto no quiere decir que no agradezcamos el esfuerzo porque no sabemos si finalmente lo vamos a necesitar. En este momento el propio Hospital de Segovia y en general la red de hospitales de la Comunidad están dando respuesta la situación y no nos planteamos peleas con nadie".