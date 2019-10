Silvia Clemente asegura que no se arrepiente de haber dejado el PP y apuesta por un partido para Castilla y León como Teruel Existe

La expresidenta de las Cortes de Castilla y León y candidata fallida de Ciudadanos a la Junta, Silvia Clemente, ha continuado este jueves con su gira mediática para buscar un puesto que la lleve de nuevo a la primera línea política. Clemente ha estado en Los desayunos de TVE y ha asegurado que su experiencia en el Gobierno de Castilla y León debería darle un hueco "en política de desarrollo rural". Si no fuese en Ciudadanos, partido con el que ha mantenido "conversaciones", podría ser en un partido como Teruel Existe, recién presentado, pero en Castilla y León.

Clemente ha explicado a preguntas del presentador, Xavier Fortes, que no es militante de Ciudadanos sino independiente. "Yo creo que en política se puede trabajar en muchos sitios y busco trabajar en lo que conozco" ha asegurado tras no estar clara su inclusión en las listas del partido de Albert Rivera. Su experiencia, ha subrayado, la habilita para volver. "He sido consejera de Agricultura ocho años, de Medio Ambiente, de Cultura y Turismo y quiero trabajar en medio rural", ha insistido.

También ha respondido a su exclusión en el gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos en Castilla y León, en el que no se le ofreció ninguna consejería. "Yo ya he sido consejera en Castilla y León y he podido hacer muchas cosas como las campañas de 'Tierra de Sabor'", ha contestado. Clemente ha precisado que ella se presentó a las primarias "para ser candidata a la presidencia de la Junta" y que "aquello no salió bien". "Aparte de que el vencedor fuera el otro candidato -Francisco Igea-, lo que ocurrió en el camino no me gustó y no debió discurrir por esos derroteros, hubo mucha convulsión y decido apartarme", ha comentado en referencia a un pucherazo que la hizo vencedora durante poco más de un día hasta que se descubrieron 81 votos falseados. "Era un proceso democrático, yo me presento y creo que tengo posibilidades, me apoyaron muchos militantes. Yo ni siquiera me podía votar", ha aseverado. Clemente ha concluido que no conocía el proceso, que no tiene ninguna conjetura de "quién o qué pudo pasar" y que por tanto carece de "elementos de juicio".

La que fue una de las mujeres más poderosas del PP en Castilla y León ha insistido ahora en "acometer los problemas del mundo rural" y ha recordado en que este viernes las plataformas de la 'España vacía' han convocado un paro.

La expresidenta de las Cortes no ha hablado con el que fue su rival, el actual vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. "Yo la propuesta la recibo de Albert Rivera, lo trabo con Albert Rivera", ha insistido. Por ello, ha asegurado que ha vuelto ha hablar con él y ha vuelto a realizar el mismo planteamiento, "trabajar en el medio rural" porque eso es lo que le dio "cabida en el proyecto político". Por el momento, ha reconocido que no hay propuesta para ella de Ciudadanos: "para que dos trabajen juntos ambos tienen que consentir", ha dicho antes de volver a insistir en la importancia de "acometer el problema de la España vacía". "Ciudadanos habló de propuestas fiscales, por eso Rivera contó conmigo para las primarias. Es importante aportar en política y yo a lo que me he dedicado es a trabajar, a creerme lo que hacía desde las responsabilidades y la España vacía debe ser un compromiso de todos los partidos", ha repetido.

Tras la candidatura fallida a la Junta, Clemente ha dicho que no se arrepiente de haber dejado el PP. "Fue una decisión que tomé de manera muy meditada, había reflexionado mucho". Entre las razones, con distinto peso, ha citado el cambio del que fue su partido durante dos décadas. "Desde un punto de vista ético el PP no era el mismo, y desde un punto de vista ideológico se había escorado", ha explicado. Clemente ha definido su posición como "reformista" y "progresista" porque los ciudadanos esperan de los políticos que cambien las cosas. "En el PP yo ya no podía y en Ciudadanos sentía que sí, que podía abordar el problema de medio rural".

Clemente no quiere dejar la política, algo que le "apasiona" en lo que ha "trabajado con pasión" para "mejorar la sociedad" porque "es una vocación" en la que siempre ha "proyectado el esfuerzo realizado". "Siento que puedo aportar al desarrollo rural, es un problema silencioso, todos conocemos el informe que se ha publicado hace unos días sobre la metropolización del medio rural, que es el 85% de España y se está despoblando", ha dicho. "Tengo propuestas y me siento empujada a aportar y políticamente puedo estar", ha añadido.

En este sentido ha "mantenido contactos" con el partido que le ofreció las primarias (Ciudadanos) y les ha hecho su "propuesta" porque tienen en común la convicción de que "el medio rural necesita actuación". "En este momento no estoy en las listas de Ciudadanos, pero no me cierro a un momento determinado. Hoy se ha conocido que Teruel Existe, un partido basado en la plataforma, se presenta a las elecciones generales", ha insinuado. A la pregunta de que surja un partido homólogo en Castilla y León en el que ella pueda concurrir, ha respondido que no descarta que "pueda suceder"

"Con Ciudadanos he tenido conversaciones, pero se tiene que dar el contexto y la coyuntura en la que pueda aportar. No persigo posiciones acomodaticias, no me conformo y peleo por lo que creo, quiero trabajar en esto que conozco", ha incidido. "Creo que tengo un hueco en la política de desarrollo rural, he estado ocho años en Agricultura y cuatro en Medio Ambiente", ha repetido.

"Estoy aquí, hablo de lo que creo, hay que creer que lo que uno quiere hacer, en lo que quiere aportar a los demás. Mi hueco lo encontraré, pero tengo que contar en qué puedo trabajar, qué puedo hacer para los ciudadanos", ha finalizado.