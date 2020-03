Tudanca no descarta abordar una moción de censura en Castilla y León ante la “situación insostenible”

El secretario general del PSOE CyL, Luis Tudanca, ha afirmado que "no se descarta nada" ante la posibilidad de una moción de censura en Castilla y León, tras la situación que ha generado las primarias de Ciudadanos y en las que Francisco Igea disputó la presidencia del partido a Inés Arrimadas. A preguntas de los medios tras reunirse con el Grupo Territorial de Diputados del PSOE de Castilla y León, el líder socialista ha declarado que está "preocupado" porque "la inestabilidad interna" de PP y Ciudadanos se transmite al Gobierno de la Comunidad.



Tudanca ha recordado que el PSOE "es el grupo mayoritario en el Parlamento de Castilla y León, el que ganó las elecciones, el único que está proponiendo medidas, soluciones, iniciativas para arreglar los problemas que tiene nuestra tierra en materia de despoblación, sanidad, educación, desarrollo industrial o creación de empleo".



"Nosotros estamos preparados para cuando sea necesario para hacernos cargo del Gobierno de la Comunidad. Es nuestra responsabilidad estar preparados", ha señalado. "El mejor ejemplo de que el Gobierno de Castilla y León tiene pinta de no durar es por todas las veces que el señor Mañueco y el señor Igea han dicho que este Gobierno durará, porque hacen todo lo contrario de >lo que dicen. Y eso genera una tremenda inestabilidad"

"Nosotros actuaremos con responsabilidad y seguiremos planteando propuestas porque nuestra Comunidad debe hacer frente a retos y no podemos perder el tiempo", ha advertido. Preguntado sobre la posibilidad de una moción de censura, ha respondido que PP y Ciudadanos están "jugando a repartirse puestos y sillones" pero que el PSOE no entrará en ese "juego de poder".Sí, es cierto quela situación de Castilla y León es insostenible, pero ahora no estamos pensando en eso"Luis Tudanca ha subrayado que el PSOE de Castilla y León está preparado como grupo mayoritario y que tiene "un proyecto de Gobierno serio, solvente y que le da certidumbre a Castilla y León". "En todo caso, veremos cómo evoluciona el Gobierno, pero a lo que no estamos dispuestos es a alargar la agonía durante toda la legislatura si PP y Ciudadanos siguen en ese juego de poder y tomaremos las medidas que sean necesarias para salvar a Castilla y León de las manos de quienes la perjudican", ha añadido.

El líder socialista ha recordado que la moción de censura está contemplada en el Estatuto deAutonomía y ha apuntado a que los dos partidos en el gobierno insisten en que mantendrán el pacto "siempre que se cumplan los acuerdos" cuando "todo el mundo sabe que no se ha puesto en marcha ni una medida comprometida en sus programas electorales".

Por último, ha matizado que el PSOE en la Comunidad "ha demostrado mucha tranquilidad, mucha humildad" y que no tiene "las ansias del poder por el poder que tienen las derechas en Castilla y León". "Solo entraremos en el Gobierno y haremos los movimientos que haya que hacer si eso es necesario para que el cambio real de las políticas se produzca".