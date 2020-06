Tudanca reprocha a Mañueco el traspaso de competencias a Igea para tener ambos "un sillón calentito"

Al líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se le acaba la paciencia. Su intervención en el debate sobre el estado de la Comunidad ha sido una cascada de reproches hacia el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea. "Dije que nunca utilizaríamos la pandemia para tratar de debilitar al gobierno cuando más necesitábamos estabilidad y no lo hemos hecho. Pero también dije que llegaría el momento de hacer balance. Y ese momento ha llegado", ha anunciado.

A Tudanca le "preocupa" la "falta de autocrítica" de Fernández Mañueco. "No vamos a permitir que se esconda detrás del virus para tapar las carencias de un proyecto decadente que sigue agotado y fracasado", ha dicho. "Usted, hoy, no ha reconocido un error, ni siquiera ha demostrado un poco de sensibilidad. Se han hecho cosas bien, en Castilla y León. Sí. Han puesto lo mejor de sí mismos en esta batalla, han sido prudentes. Hemos procurado siempre ponernos en su lugar, entendiendo el sufrimiento de quienes tenían que gestionar. Pero no basta", ha espetado.

Según el líder de la oposición "la pandemia no se ha afrontado bien en Castilla y León. Nada bien", y para ello ha tirado de resultados de los que Fernández Mañueco no puede obviar la explicación. Así, le ha recordado que Castilla y León es la tercera con más contagios, la cuarta con más fallecidos y la tercera con más fallecidos en las residencias de España después de Madrid y Cataluña con mucha menos población.

"¿Cómo se explica que Castilla y León represente menos del 5% de la población de España y, sin embargo, ha tenido el 8% de los contagiados y el 10% de los fallecidos? 1 de cada diez personas fallecidas en España, era de Castilla y León. Demoledor. Y, ¿ante esto? Pues lamentablemente poco, señor Mañueco. Complacencia, soberbia y desidia", ha criticado.

Luis Tudanca ha reprochado la complacencia sobre la sanidad en Castilla y León. "Se habían creído tanto sus propias mentiras, estaban tan cómodos pensando que repitiendo muchas veces que teníamos la mejor sanidad del mundo y unos servicios sociales de sobresaliente estaba todo arreglado que no lo vieron venir. ¿De verdad se va a atrever a presumir de dieces mientras nuestra sanidad y nuestro sistema de residencias se desmoronan?", ha preguntado.

También ha acusado al Gobierno autonómico se soberbia: "Es cierto que ha habido diálogo, pero usted sabe que muchas veces ha sido de sordos. Durante meses le hemos hecho propuestas, le hemos facilitado información, y durante meses no hizo ni caso. De hecho, ante el más mínimo reproche, viniera de dónde viniera, ante la menor llamada de atención de mi grupo o de alcaldes socialistas, reaccionaban de manera furibunda. No puede ser que hayamos sido una de las CCAA más castigadas y que la culpa siempre sea de otros", ha lamentado

Como ejemplo de desidia se ha referido al decreto de las residencias que se convalidó en el último Pleno de las Cortes, incompleto pero que incorpora propuestas socialistas. Tudanca ha preguntado por qué esperaron al 24 de junio y por qué no se reforzó antes la inspección.

También ha recordado que la epidemia se ha afrontado con un sistema sanitario debilitado por años de recortes de gobiernos del PP y ha recalcado que Soria y Segovia tienen un importante "déficit" de dotaciones sanitarias que ha tenido consecuencias. Al igual que construir un modelo residencial "que primaba el negocio en el cuidado de los mayores" o la descoordinación y enfrentamiento entre las Consejerías de Sanidad y Familia.

Pero además, Tudanca ha ido directo al punto más débil de la Junta que ha llegado a desestabilizar su discurso de impecable gestión. "Dictaron instrucciones que recomendaban no trasladar a nuestros mayores a los hospitales. Y eso ha tenido consecuencias", ha recordado. "Pusieron en marcha su mini-Ifema en la feria de muestras de Valladolid para dejarle sin pacientes mientras faltaban profesionales sanitarios y camas en otras provincias. Y eso ha tenido consecuencias. Cambiaron 3 veces de criterio para afrontar la desescalada sin explicación ni justificación creíble provocando un enorme desconcierto. Y eso ha tenido consecuencias", ha enumerado.

"Las consecuencias de todos esos errores las han pagado los más vulnerables y sus familias", ha dicho. A Tudanca no le parece "tolerable" ni "comprensible" la "complacencia" que ha tenido el Ejecutivo al afirmar "que harían lo mismo una y mil veces".

También se ha referido a un primer año de Gobierno "desolador". "Hoy ha venido a hacer un discurso, un balance, a contarnos un proyecto y unas iniciativas, que bien podía haber leído usted en 2015, o en 2011, o hace 20 años. Es que son, una y otra vez las mismas promesas. Y los mismos incumplimientos. ¿Y usted viene hoy a proponer un acuerdo para los presupuestos? ¿Cuáles quiere pactar? ¿Los del año que viene o los de hace 10 años?", ha ironizado.

Luis Tudanca ha preguntado al presidente de Castilla y León "hasta cuando va a abusar" de la paciencia de los socialistas. "Empiece por cumplir el acuerdo que hemos firmado y luego ya veremos", ha exigido.

El líder del PSOE no se cree que el presidente quiera pactar los presupuestos como ha anunciado este martes porque antes le hubiese llamado, y le ha acusado de buscar "una foto y un titular". "Si lo que usted quiere es que gobernemos nosotros, mire, en eso ya coincide con lo que quisieron la mayoría de los castellanos y los leoneses hace un año. No se preocupe, nosotros estamos preparados. Todo sigue igual. O peor. Nunca se vio mayor indolencia", ha dicho.

También ha afirmado que el único plan de Fernández Mañueco es ser presidente "a costa de todo y de todos", "sin competencias" y "sin ejercer". Hasta el punto de que quedará "para cortar cintas como el resto de consejeros" y ha dudado si en el debate contestaría él o el vicepresidente Igea. Y ha sido al hablar de las políticas de despoblación y tras recordarle que Castilla y León es la Comunidad que más habitantes ha perdido en el último año cuando le ha recordado la "medida trascendental" de traspasar las competencias sobre despoblación al vicepresidente un año después de formar gobierno. "A este paso va a tener más competencias el vicepresidente que todos los demás consejeros juntos. Pero mientras ambos tengan un sillón calentito, no hay problema, ¿verdad?", ha comentado.

No ha dejado de lado la corrupción y la falta de regeneración. "En esta legislatura usted, señor Mañueco, también pasará por una comisión de investigación para explicarnos qué sabe de la Perla Negra y de la trama eólica porque usted siempre ha estado ahí. Todo sigue igual", ha asegurado.