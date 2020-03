UGT exige a la Junta de Castilla y León un protocolo de actuación para más de 5.000 trabajadoras de ayuda a domicilio

El sindicato UGT en Castilla y León ha exigido un protocolo de actuación para garantizar la seguridad de las más de 5.000 personas que prestan servicio de ayuda a domicilio en la comunidad, ante la posibilidad de infección por coronavirus.

UGT recuerda que hay 5.000 personas que no solo van en un viaje de ida y vuelta a su lugar de trabajo, sino que en una mañana pueden recorrer cinco o seis domicilios distantes entre sí, sin olvidar que las personas a las que atienden son de riesgo.

Recuerda el sindicato que lidera Faustino Temprano que estas trabajadoras dependen de empresas que a su vez mantienen conciertos con ayuntamientos y diputaciones, si bien la competencia es de la Junta de Castilla y León, que, a diferencia de lo ocurrido en Andalucía o Madrid, aún no ha realizado un protocolo de actuación.

"No puede haber 18 actuaciones separadas, como hasta ahora, que cada ayuntamiento y diputación estén actuando según su libre albedrío, o simplemente no haciendo nada", critica UGT, sindicato desde el que se apunta que lo que no se puede hacer es esperar que el usuario renuncie al servicio para que así la administración se ahorre el pago de este servicio, porque esto puede trasladarse a las trabajadoras que verán menguado su ya mínimo sueldo.

UGT ha realizado a través de la Secretaría de Salud Laboral de la FeSP-UGT Castilla y León un borrador para un protocolo general, basándose en las indicaciones del ministerio de Sanidad y lo que tiene la página web de la Junta de Castilla y León para sus trabajadores.

Servicio de ORA "innecesario"

La sección sindical de UGT en Dornier, empresa que gestiona el servicio de aparcamiento regulado, ORA, en Valladolid, ha considerado que "no es necesario" mantener este sistema con normalidad mientras dure la situación actual a causa de la pandemia del coronavirus ya que entienden que "pone en peligro" tanto a los trabajadores como a los usuarios.

Fuentes de UGT han explicado que si los empleados de la ORA están en las calles vallisoletanas este lunes es "porque la empresa tiene orden del Ayuntamiento para realizarlas", tal y como se comunicó ayer por parte del equipo de Gobierno municipal, que ha decidido mantener el servicio en las mismas condiciones que habitualmente.

Sin embargo, el sindicato cree que, en este momento, "este servicio no es necesario", por que entiende que se puede "poner en peligro de contagio a trabajadores y usuarios, y a sus respectivas familias".

La sección sindical ha reflexionado que el fin de la regulación de los aparcamientos en la vía pública es la rotación de los vehículos, "para que toda persona que vaya a comprar, a realizar gestiones encuentre sitio", pero creen que este no es el caso, debido a que, "toda actividad comercial y de gestión que se deba realizar desplazándose en cualquier tipo de vehículo está paralizada por el cierre de comercios, cafeterías y todo tipo de negocio que no esté destinado a abastecer de los productos de primera necesidad".

Varias ciudades castellano y leonesas, como Segovia y León, han decidido suprimir el servicio de la ORA, mientras que Valladolid, Burgos y Salamanca lo mantienen.