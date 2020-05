Valladolid Toma la Palabra exige una explicación, una rectificación y una petición de disculpas a la CVE y su presidenta Ángela de Miguel

La Confederación Vallisoletana de Empresarios ha conseguido encender los ánimos con su petición de que los ancianos de las residencias no formen parte del conteo de casos de COVID-19 para poder pasar a la Fase 1 de desescalada, y los califica de "colectivo no productivo". El grupo Valladolid Toma La Palabra, al frente del Ayuntamiento de Valladolid junto al PSOE ha exigido "explicación, una rectificación y una petición de disculpas" a la CVE y a su presidenta Ángela de Miguel, tras el comunicado en el que, textualmente, solicitan a la Junta estimar "cómo quedaría la tasa de enfermos de las diferentes áreas de salud si en su cálculo se excluyeran los datos de focos de riesgo como pueden ser las residencias de ancianos puesto que no es sociedad productiva".



"No se puede ligar la desescalada a un simple cálculo económico empresarial sino, por encima de todo, a la protección de la salud de toda la población", ha asegurado Alberto Bustos, concejal del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra. "Es precisamente esa obsesión por la rentabilidad económica, incluso en los servicios que atienden los derechos más básicos de las personas, lo que ha podido provocar enormes problemas de atención en los servicios sanitarios y en las propias residencias de personas mayores", ha considerado. "Sin duda estas personas y sus familias merecen esta petición de disculpas", ha concluido Alberto Bustos.

El vicepresidente, consejero y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, también se pronunció este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y señaló que "los ancianos tienen derechos, como todos los ciudadanos" al tiempo que recomendaba a la CVE "prudencia al redactar sus notas de prensa".