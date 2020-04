Valladolid se queda sin San Pedro Regalado aunque espera que las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo puedan celebrarse

Valladolid se quedará con toda probabilidad sin celebrar las fiestas de San Pedro Regalado. Lo ha anunciado este miércoles el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, en la primera rueda de prensa telemática desde que se decretó el estado de alarma. Según, la Concejalía de Cultura y Turismo que dirige Ana Redondo está buscando fechas alternativas. Tendrán que proponerse también la Feria del Libro y el Padel World Tour, fijado para finales del mes de junio y cuya presentación se hizo apenas unos días antes de que estallara la crisis del coronavirus.

El regidor vallisoletano ha indicado que todavía es pronto para hablar de la cancelación de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, las más importantes de localidad, y que se celebran en los primeros días de septiembre. Según Puente, el Ayuntamiento trabaja en el horizonte puesto en que sí acaben celebrándose. De hecho, según ha adelantado, las actividades están ya programadas. "El programa está cerrado y nuestra idea es celebrarlo como en ocasiones anteriores. Sería tremendo que a principios de septiembre no se haya resuelto la situación", ha señalado el regidro.

Puente ha asegurado que todas las previsiones indican que para esa fecha "recuperemos la normalidad". Pero si no se pudiesen celebrar las Fiestas y Ferias, ha dicho, "sería tremendo" y "nos llevaría a consecuencias que prefiero no pensar", ha cerrado. Con todo, el alcalde cree que los conciertos, que ya están contratados aunque no se hayan anunciado, podrían llegar a contar con más asistencia de público, puesto que la previsión es que durante este verano se cancelen conciertos y festivales en otros lugares.

Auvasa tiene un déficit de 1,4 millones de euros al mes

El alcalde ha anunciado que su Ayuntamiento presentará una demanda colectiva contra la decisión de la Junta de rechazar el ERTE de la empresa municipal de autobuses Auvasa. De esta misma manera desde el consistorio se han puesto en contacto con el Gobierno central para pedir que se agilice la unificación de criterios sobre estos expedientes temporales en las empresas públicas de transporte, después de que otras ciudades sí vieran aprobados sus planes.

Tan solo se ha rechazado un ERTE presentado por una empresa pública de transportes en España y ha sido el caso de la de Valladolid. Las empresas de transporte de viajeros de Sevilla, Valencia, Vitoria y Málaga están en una situación similar, y, mientras que las empresas de las capitales andaluza y la vasca han sido aprobados, el resto están a espera de ser resueltos. Aunque Auvasa tiene una situación "saneada", el déficit de la empresa es de 1,4 millones de euros, por lo que, de no aprobarse un ERTE, se pone en riesgo su supervivencia, según el alcalde.