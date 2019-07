De Vicente (PP), elegido presidente de la Diputación de Segovia con el apoyo de los dos diputados de Ciudadanos

El candidato del Partido Popular ha sumado 15 votos frente a los 10 del PSOE "No he venido a revolucionar nada, vengo a intentar mejorarlo todo", ha dicho el nuevo presidente El recurso interpuesto por Izquierda Unida, en caso de ser estimado, no variaría el resultado