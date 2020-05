Las capitales de Castilla y León dan más espacio a los peatones para evitar contagios en la dedescalada

A pesar de que ninguna entrará próximamente en la fase 1 de la desescalada, los ayuntamientos de las nueve capitales de provincia de Castilla y León ultiman fórmulas para descongestionar los espacios públicos y facilitar la movilidad en sus calles. Tras observar un aumento del flujo de personas que salen a pasear desde que el Gobierno permitió a los ciudadanos pasear y hacer deporte dentro de unas franjas horarias, los Ayuntamientos tratan de facilitar la movilidad peatonal y ciclista, y evitar los posibles contagios, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que recomienda una distancia de dos metros mínima entre personas.

Varias de estas capitales se plantean convertir temporalmente algunas de sus calles en peatonales, como es el caso de Valladolid, Burgos o Palencia. Valladolid ha puesto en marcha desde este fin de semana los "domingos y festivos peatonales", una experiencia que priorizará, durante todo el día, que los peatones y ciclistas puedan disfrutar de la calzada en las calles de San Lorenzo, Pedro Niño, María de Molina (entre Pasión y Doctrinos), Veinte de Febrero, Librería y calle Esgueva, según anunció el alcalde vallisoletano, Óscar Puente, este viernes.

Burgos estudia una medida similar. El alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, explica a eldiario.es que desde este sábado, como experiencia piloto, se han habilitado "espacios en la calzada para el tránsito de los peatones y también, aunque no de manera tan prioritaria, para la bicicleta". En total la capital burgalesa habilitará nueve calles y, a diferencia de Valladolid, no todas estarán en el centro. "Cinco de ellas están en el entorno del casco histórico y otras cuatro en el barrio de Gamonal", explica De la Rosa. ¿El motivo? "Que la gente no se concentre toda en los mismos parques lineales y paseos", explica el regidor.

El Ayuntamiento también está trabajando en crear dos itinerarios para bicicletas que crucen la ciudad de norte a sur y de este a oeste, un plan que estará listo "en las próximas semanas". Además para tratar de racionalizar el tráfico de los peatones por el resto de calles, Burgos insta (que no obliga) a los ciudadanos a circular por su acera derecha según el sentido de la marcha "para evitar que la gente se encuentre de frente con otras personas".

La concejala de Tráfico y Policía de Palencia, Carolina Gómez, explica a este diario que en su ciudad serán más flexibles en cuanto al número de calles que serán peatonalizadas temporalmente. "Vamos a cerrar desde el sábado a las dos de la tarde y hasta el domingo algunas calles del centro, y nuestra intención es ampliarlo de manera selectiva si así lo reclaman los hosteleros y los comerciantes", explica. Gómez señala que esta peatonalización temporal selectiva solo se podrá aplicar en aquellas vías que no sean muy estrechas, para permitir el paso de los vehículos de emergencia. Como otros Ayuntamientos, la peatonalización no se producirá entre semana.

El Ayuntamiento de León no ha concretado todavía las medidas, aunque también baraja establecer horas o días determinados para que las calles pasen a tener uso peatonal. Según el Ayuntamiento, se plantea liberar espacio para destinarlo no solo al paseo sino al resto de usos sociales y económicos. Esta propuesta sí incluye una ampliación de las áreas peatonales, pero también de las "estanciales, comerciales y turísticas". El consistorio que dirige José Antonio Diez estudia, además, la reducción de la velocidad en las vías urbanas, de manera general, a 30 kilómetros por hora. Este lunes, el alcalde presentó un proyecto para la nueva movilidad, que incluye la peatonalización de la avenida Ordoño II. Diez ha señalado que este tipo de actuaciones son "más importantes ahora que nunca por el COVID-19 y la necesidad de mantener la distancia social".

El Ayuntamiento de Ávila también flexibilizará el tráfico en varias zonas de la ciudad con el objeto de facilitar el tránsito de los peatones y a diferencia de otras ciudades, se extenderá, en algunos casos, a entre semana con horarios acotados. Se cortarán al tráfico varias calles como San Segundo, Duque de Alba, entrada al Arco del Rastro, Lope Núñez y Esteban Domingo, y, durante el fin de semana, se habilitará el acceso a Fuentes Claras, así como un carril por sentido en el tramo de la avenida Juan Pablo II comprendido entre la glorieta de los Donantes y la fuente del Descubrimiento. El plan empezará de forma piloto este fin de semana, con el objetivo de, "si la respuesta es la adecuada, extenderla durante todos los fines de semana, entre el viernes por la tarde y el domingo".

El Ayuntamiento de Salamanca, fía la ampliación de los espacios para peatones a la ampliación de las terrazas. Todavía sin medidas concretas, el Ayuntamiento se ha planteado la posibilidad de peatonalizar "de manera transitoria algunas calles", con el objetivo de hacer compatible esta ampliación de las terrazas "con la comodidad de los peatones y con las necesarias condiciones del distanciamiento social". De este modo Salamanca ha abordado, también, la posibilidad de prescindir de algunas zonas de aparcamiento.

Soria, por sus características como ciudad peatonal (la capital cuenta con más de 32.000 metros cuadrados de áreas peatonales en el centro) y como ciudad con uno de los ratios de más zonas verdes por habitante y parques, no se ha planteado medidas adicionales. Desde el Ayuntamiento sí han recomendado a sus vecinos que el deporte se realice por barrios, para evitar que se congestione el centro. Tampoco se plantean medidas específicas por barrios, ya que según el consistorio, "todos disponen de parques o zonas de esparcimiento como el río, como es el caso de Los Pajaritos, San Pedro o el Calaverón, que permiten el paseo sin problemas de aglomeración de personas, hace que no hayan sido necesarias otras medidas adicionales".

En una situación similar se encuentra Zamora. Según la edil Concha Rosales, Zamora no necesita ampliar las zonas peatonales para favorecer el paseo durante la emergencia sanitaria. "Somos una ciudad pequeña y las preferencias de la población son el paseo por las zonas de esparcimiento naturales, en el entorno del río", señala. Los barrios de Santa Clara, Viriato y casi todo el casco antiguo y La Marina ya son peatonales, y San Torcuato o el barrio de la Lana, son, o semipeatonales o zona de circulación a 30km/h, con preferencia peatonal. Por esta razón Zamora no ve necesario ampliar las zonas, a pesar de que desde antes de la pandemia el consistorio está trabajando en un plan completo "para recuperar espacio público para el peatón". En los últimos días, la Policía Municipal cortó al tráfico de la Avenida del Mengue, durante las horas de paseo por la gran cantidad de peatones en el fin de semana pasado. El Ayuntamiento estudiar cortes de tráfico para facilitar paseos manteniendo las distancias en seis zonas de la ciudad.

El Ayuntamiento de Segovia está trabajando también en esta dirección aunque "no hay nada decidido todavía", explican desde el consistorio.