La cifra de viajeros de Auvasa cae hasta un 95% y la ocupación este lunes no superó el 20% en hora punta

La afluencia de viajeros en los autobuses urbanos de Auvasa, en Valladolid, se ha reducido drásticamente a partir del pasado viernes y este domingo llegó a caer un 94 por ciento con respecto a la misma semana del año 2019, mientras que los primeros datos de este lunes apuntan a que no se ha superado el 20 por ciento de ocupación.

Los datos publicados por el gerente de Auvasa, Álvaro Fernández Heredia, en su perfil de Twitter apuntan una notable reducción de la cifra de pasajeros con motivo de la evolución de la pandemia del Coronavirus al comparar las cifras con las de la misma semana del año 2019.

Así, mientras la semana pasada comenzaba el lunes día con un ligero descenso de la cifra de viajeros, 87.135, un cuatro por ciento menos que la cifra del lunes de la misma semana de marzo de 2019, ya el jueves la caída era del 25 por ciento, hasta quedarse en 70.791 pasajeros, lo que se intensificó aún más el pasado viernes, ya con 48.483, lo que implicaba una reducción del 47 por ciento con respecto al mismo día de la semana de hace un año.

Además, el sábado 14 con la suspensión total del servicio a partir de las 14.00 horas, la reducción ya llegó a alcanzar el 96 por ciento con respecto a un día normal, ya que ese día solo tomaron el autobús 2.188 vallisoletanos.

Este domingo, cuando se recuperó la actividad en todas las líneas aunque con una reducción de la actividad pese al decreto de alarma aprobado por el Estado que restringía los movimientos de los ciudadanos, la cifra quedaba en 2.157, un 94 por ciento menos en comparación con el domingo de la misma semana de marzo en 2019.

Ya este lunes, aunque no se dispone de la cifra total de viajeros pues aún no han concluido los servicios, un informe que ha publicado el alcalde, Óscar Puente, en su cuenta de la citada red social, apunta también a un notable descenso de la afluencia de pasajeros.

Según el documento, el uso en las primeras horas de la jornada ha sido mínimo, con no más de 18 viajeros por autobús en las horas de mayor afluencia. Cabe apuntar que el aforo de un coche simple es de 90 pasajeros y el de un articulado, de 145.

En cuanto al funcionamiento este lunes se indica que las medidas de higiene y distanciamiento se han aplicado con normalidad, con la subida de pasajeros por las puertas traseras y la admisión únicamente del pago con tarjeta de transporte. Los viajeros que han querido abonar el billete con efectivo no han pagado por ser el primer día, pero a partir de este martes no se podrá viajar si no se paga con el título de viaje.

Debido al bajo uso y para ajustar el servicio, a partir de las 12.30 horas se ha retirado del servicio un autobús de la línea 2 y otros dos de la línea 7 que han quedado con frecuencias de 12 minutos.