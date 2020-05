La consejera de Sanidad de Castilla y León dice que las grandes salidas le han asustado y pide extremar las medidas de precaución

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha asegurado este sábado en la rueda de prensa diaria para informar sobre la situación epidemiológica en la Comunidad, que las imágenes que se han visto en muchas ciudades de España en las que cientos de ciudadanos han salido a las calles, le han "asustado", por lo que pide prudencia a todos los castellanos y leoneses. "Mi terror es que haya un repunte de casos; me preocupa muchísimo que exista una reescalada", ha sentenciado.

Según Casado, ahora que se permiten las actividades al aire libre es "esencial mantener las medidas de prevención, que son fundamentales". La consejera ha pedido a los ciudadanos que mantengan las distancias mínimas y que extremen las medidas de higiene de manos al volver a casa, así como que traten de no tocarse la cara. También ha pedido a los ciudadanos con síntomas que se queden en casa.

"Creo que están corriendo los que no han corrido en su vida", ha ironizado la consejera de Sanidad. Casado ha querido recordar que cambiar de fase, según las cuatro etapas de desescalada anunciadas por el Gobierno, no significa normalizar los movimientos. Además ha insistido que las provincias de Castilla y León "siguen en Fase 0". La responsable de Sanidad ha reiterado que el coronavirus "está entre nosotros" y que no se pude descartar "que si no somos estrictos pueda haber una reescalda" de medidas si hay un repunte de contagios.

"La transición a una nueva fase dependerá mucho del comportamiento generalizado de todos nosotros". Por ello, además de recordar las horas de salida para cada grupo de edad y los límites de las mismas, Casado ha abundado en la importancia de mantener las distancias necesarias. Si se cree que va a haber contacto inferior a dos metros con otras personas, la consejera ha recomendado utilizar mascarillas.

En el caso de las actividades deportivas y para evitar el contagio a través de las gotas de sudor o de saliva, la consejera ha insistido en que los ciudadanos deben hacerlo en solitario y manteniendo una distancia superior a la habitual: de cuatro o cinco metros entre los corredores y de entre diez y veinte metros en el caso de los ciclistas. También ha pedido que se evite ir a rebufo de otros deportistas, porque se incrementa la posibilidad de contagios.

En varias ocasiones durante la rueda de prensa, la consejera ha pedido a los ciudadanos que tengan "mucho cuidado" y que sean "cautos" y "más exagerados con las medidas de higiene y la distancia social". De este modo ha incidido en que el virus sigue en las calles, como demuestra que haya casos nuevos todos los días: 261 en Castilla y León en las últimas 24 horas. "La infección sigue estando aunque se haya iniciado el desconfinamiento", ha subrayado.