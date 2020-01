El consejero de Presidencia afirma que la falta de colaboración de la Cámara de Valladolid "es un problema complejo"

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, no ha querido aclarar este jueves qué medidas tomará contra la Cámara de Comercio de Valladolid, que no ha presentado el plan de viabilidad obligatorio tras varios años con resultados negativos y una deuda de 8,6 millones de euros, tal y como adelantó este diario.

La institución cameral incumple la Ley de Cámaras, que en su artículo 11 obliga a presentar un plan de viabilidad junto al presupuesto anual cuando se ha incurrido en números negativos en dos ejercicios consecutivos. La Junta, entidad tutelante, le advirtió de la obligación de presentar este plan el pasado 11 de septiembre. El plan tiene como objetivo resolver la situación financiera y si no da resultado en un máximo de cuatro ejercicios, hay que proceder a la disolución de la Cámara. Aunque sus responsables solicitaron una prórroga de dos meses, acabaron por presentar únicamente el presupuesto para 2020.

Ibáñez ha confirmado la información de eldiario.es pero no se ha pronunciado sobre la falta de respuesta de la Cámara y posibles sanciones. Tampoco ha querido explicar si, tal y como anunció el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en octubre, la Cámara dejará de recibir subvenciones si no presenta el plan de viabilidad. Según el consejero de Presidencia "es un problema complejo" para el que el Gobierno autonómico está tomando medidas con informes de todos los departamentos implicados. Ibáñez tampoco ha querido valorar el 'pulso' de la Cámara, que no sólo se ha saltado el requerimiento de la Junta sino que además ha recurrido en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia el contrato de la Escuela de Cocina que firmó en 2008 con la Junta. Para la Cámara se trata de un contrato nulo, pero lo denuncia 12 años después y tras acumular una deuda de más de seis millones.