Berlín, Lisboa, Guarda y Barcelona: las ferias de Turismo a las que Castilla y León no acudirá por el coronavirus

Muchos actos multitudinarios se están cancelando por la pandemia del coronavirus: conciertos, conferencias, excursiones escolares, charlas, eventos deportivos... Estas decisiones afectan a usuarios a nivel individual, a empresas, colegios o universidades; pero también a ferias publicitarias a las que la Junta de Castilla y León tenía previsto acudir.

Por el momento (12 de marzo), ya se han cancelado la Feria ITB de Berlín (Alemania), la Bolsa de Turismo de Lisboa (Portugal), Feria FIT de Guarda (Portugal), varias jornadas comerciales en Italia y la Feria B Travel de Barcelona.

Las posibles pérdidas económicas se han producido por la cancelación de la Feria ITB de Berlín, que tenía que haberse celebrado a principios de mes y que se canceló tras la recomendación del Gobierno alemán. Esto implica que parte de los 18.000 euros presupuestados se han perdido: vuelos, hotel y transporte de materiales. Solo se iba a desplazar a Berlín un técnico, así que la Junta de Castilla y León no estima muchas pérdidas en ese sentido. El gobierno autonómico no ha proporcionado la cifra exacta que suponen estas pérdidas porque todavía no ha podido realizar esos cálculos.

Además, la Consejería de Cultura y Turismo está pendiente de algunos trámites como el espacio y las acreditaciones con la Feria ITB de Berlín "para saber si podemos recuperar algo del dinero invertido". El stand de Turespaña, dentro del que participaba la Junta de Castilla y León ya estaba construido cuando se anunció la suspensión de la feria, así que Turespaña está tramitando las posibles indemnizaciones.

Otros gastos, también sin concretar, sí se han podido anular y, por lo tanto, no han supuesto una pérdida económica: azafata y productos gastronómicos para las degustaciones.

Únicamente un técnico se iba a desplazar a Berlín, pero dentro del espacio de Castilla y León, ya teníamos confirmados a varios empresarios de nuestra Comunidad que han sido afectados por esta suspensión.

La Bolsa de Turismo de Lisboa, BTL prevista del 11 al 15 de marzo se ha pospuesto a finales de mayo (del 27 al 31). La Junta de Castilla y León tenía reservados hoteles y billetes de avión, pero no ha perdido el dinero porque la feria se ha aplazado. El servicio de azafatas se han cancelado hasta mayo, así que la inversión se podrá recuperar.

Hasta octubre se ha pospuesto Feria Ibérica del Turismo que iba a celebrarse en Guarda (Portugal) del 30 de abril al 3 de mayo. Como la Junta de Castilla y León no había iniciado ninguna acción antes de que comenzase la epidemia, no hay gastos que cancelar. Las jornadas comerciales en Italia que se iban a celebrar estas semanas se han aplazado hasta octubre.

En Barcelona se aplaza también la Feria B Travel que iba a organizarse del 27 al 29 de marzo, como Sevatur (San Sebastián, del 13 al 15 de marzo). El primer evento se celebrará en junio y el segundo, en mayo. En la Feria de Barcelona, la Junta de Castilla y León ya había reservado el hotel y contratado con la feria el espacio y el stand, "pero como está aplazada el gasto también se aplaza y no se pierde".

La Consejería de Cultura destaca que no se perderá ninguna inversión por los aplazamientos salvo la cantidad correspondiente a la ITB de Berlín, que se suspendió. "El único inconveniente es que se están aplazando todas las acciones para el segundo semestre del año por lo que en ese momento se concentrará todo el trabajo".