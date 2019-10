La Seminci cierra su 64 edición entre mensajes de libertad y premiados ausentes

La 64 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha llegado a su fin este sábado con la gala de clausura, conducida por la presentadora del programa 'Días de cine', Elena Sánchez, y la actriz Eva Marciel, y amenizada por el grupo Kubbo --además de una actuación especial de Orovega y Al-Blanco--, que ha puesto banda sonora al cierre del certamen, protagonizado por los mensajes de la libertad y la ausencia de la mayoría de los premiados.

En esta edición, según han apuntado ambas presentadoras, los cineastas han "buceado" en el interior del ser humano para "explorar su alma" a través de las más de 200 películas a concurso. Y es que, como ha destacado Elena Sánchez, "el cine hace soñar y hace bien a la sociedad".

Una sociedad a veces no tan de ensueño, especialmente para las mujeres, que se retrata en películas como 'La hija de un ladrón', que le ha valido a su directora Belén Funes el Premio Dunia Ayaso, cuyo premio ha recogido el coguionista del filme, Marçal Cebriá.

Al recibir el galardón, Cebriá ha hecho suyas las palabras de Funes al agradecer al jurado que haya considerado a la mujer "más allá de los estereotipos", como es el caso de la protagonista de la película, a la que da vida Greta Fernández.

En la misma línea ha ido la intervención de Camila Kater, directora de 'Carne' (Flesh), Espiga de Plata al Mejor Cortometraje de Sección Oficial, que ha agradecido el premio a las mujeres que le han prestado sus historias. "Aunque el Gobierno de Brasil nos quiera callar, seguimos dispuestas a hacer el cine que queremos hacer", ha reivindicado.

Y es que, según han apuntado, por medio de un vídeo proyectado durante la gala, Julia Stockler y Carol Duarte, mejores actrices 'ex aequo' por 'La vida invisible de Eurídice Gusmao', Brasil vive momentos "delicados" en materia cultural y artística, por lo que han animado a que aquellos que se hayan conmovido con la película a "extender" ese sentimiento.

Por su parte, Basil da Cunha, el director de 'O fim do mundo', Mejor Largometraje de Punto de Encuentro, ha destacado que el cine es una manera de dar voz a los más desfavorecidos porque no suelen tener la oportunidad de expresarse".

Un mensaje similar ha dado a entender Alexander Nanau, director de 'Colectiv', Segundo Premio de la Sección Tiempo de Historia, presente en la gala a través del plasma, quien espera que este galardón ayude a "dar visibilidad" al mundo de corrupción que revela la cinta.

También Yolanda Moreno Sastre, del jurado de la Espiga Arcoíris, que recaído en 'And then we danced', ha lamentado vivir un tiempo en el que "los derechos parecen retroceder". En esta misma línea se ha expresado el director Miki Molina, que ha recogido el Premio 'Pilar Miró' en nombre de Mounia Meddour por 'Papicha', una película que "habla de cómo la libertad se alcanza en años y se pierde en segundos".

Agradecimientos

La mayoría de los premiados han coincidido en sus agradecimientos a la organización del festival, a los jurados de las respectivas secciones y, de forma especial, al público del certamen vallisoletano, a quien muchos han pedido también disculpas por no poder acudir a recoger sus galardones.

De hecho, tan solo Camila Kater, directora de 'Carne'; Carlota González-Adrio, directora de 'Solsticio de verano' --Premio 'La Noche del Corto Español--, y Basil Da Cunha, director de 'O fim do mundo' han acudido en persona a recoger sendos galardones.

Por su parte, han estado presentes a través de la pantalla Maxence Stamatiadis, director de 'Frisson d'amour'; Alexander Nanau, director de 'Colectiv'; Mehdi M. Barsaoui, director de 'Un fils'; Pham Thien An, director de 'Permaneced despiertos, estad preparados'; Theodore Rushev, director de 'The Physics of Sorrow', y Rúnar Rúnarsson, director de 'Bérgmal' (Echo).

Este último ha protagonizado, además, uno de los momentos que ha provocado más risas entre los asistentes debido a su vídeo de agradecimiento, en el que aparece prácticamente a oscuras en el sótano de una casa, y que se ha proyectado en dos ocasiones debido a un fallo técnico.

Entre las autoridades asistentes a la gala se encontraban el director del festival, Javier Angulo; el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y la concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, así como otros miembros de la Corporación Municipal.

Asimismo, han desfilado por la alfombra roja del festival personalidades como Kira Miró, Adrián Lastra, Óscar Jaenada, Gonzalo Miró o Nerea Barros, entre otros muchos.