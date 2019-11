Un vídeo para anunciar una casa en Idealista se convierte en una película de terror

"No deja de ser una anécdota. ¡Pero qué anécdota!" El cineasta leonés Marco Leonato se mostró así de jocoso y sorprendido por la viralización en Twitter de unas pruebas de vídeo que hizo para su corto de suspense 'El Trabajo' y que han sido publicadas en Idealista.

La cuenta de Twitter especializada en cine de Terror, 'Horror Losers' lanzó el domingo electoral una versión corta del que habían subido los propietarios de una casa en Villares de la Reina, en Salamanca. Unas pruebas de vídeo que Leonato grabó hace dos años para el cortometraje y que entonces envió a los propietarios de la casa, que querían vender la vivienda y lo publicaron en El Idealista.

"Este hipnótico video real de un chalet a la venta en idealista, es la mejor película de terror del año. Subid el volumen", decía (se puede ver pinchando aquí). La versión, de dos minutos, se ha visto hasta hoy más de 260.000 veces.

Este hipnótico video real de un chalet a la venta en IDEALISTA, es la mejor película de terror del año. Subid el volumen. pic.twitter.com/6PZ5qcMUx9 — Horror Losers (@horrorlosers) November 10, 2019

El siguiente tuit de @HorrorLosers dejaba claro que les encantaba la situación: "Ecos de cine 'snuff', pocas secuelas de 'Paranormal Activity' o found footage reciente ponen los pelos de punta como esta muestra de un inmueble en la famosa web inmobiliaria", mostrando un enlace al "tour completo de ocho minutos y la casa embrujada a la venta". Un vídeo que ya no se puede ver porque la propiedad lo ha retirado debido a la viralización en las redes.

"Lo que ha ocurrido es que mandé el vídeo de pruebas a la gente que nos había dejado la casa para rodar y resultó que la familia lo subió tal cual en idealista, con el sonido y todo. Cosa que yo no hubiera hecho porque dio la casualidad de que el día era malísimo, oscurísimo, con viento que sí es cierto que en ese momento la casa daba mucho miedo, pero como cualquier otra con el tiempo que hacía fuera; y además llevaba yo mucho rato con la 'steadycam' y estaba cansado. Con lo cual si se sube el volumen parece todo lo que no es. No es más que la magia del cine, porque yo buscaba unas imágenes que no se corresponden con lo que puede dar la casa en un día soleado; se puede ver en el tráiler del corto que no es tan terrorífica como parecen las pruebas", esclarece Marco Leonato.

El cineasta leonés Marco Leonato.

El minihilo desató la imaginación de los fans del cine de terror, preguntando hasta si lo había "rodado Amenábar", reenviando el tuit a Álex de la Iglesia y hasta el director de este género Rodrigo Cortés lo retuiteó: "Esto no puede ser fortuito, ahí hay verdadero talento". Los comentarios de los fans del cine de miedo lo corroboran con la chanza y juerga habituales en estos casos. No siempre se intenta vender un inmueble convirtiéndola, aunque de forma involuntaria en un ejemplo de casa del terror.

"Me llena de orgullo que diga eso de mis pruebas para mi cortometraje un director afamado de cine, pero tampoco hay que tomárselo más que como una bonita historia de un día para recordar y celebrarlo con los amigos y el equipo de rodaje", asegura divertido Marco Leonato.

La mayoría de las personas que siguieron el hilo de la 'casa del terror' se preguntaban quién había rodado "ese material tan bueno" y fue sobre las seis de la tarde cuando se descubrió el misterio. Marco Leonato indicó en un tuit que era él y explicó lo ocurrido: "Hola, soy Marco Leonato y las imágenes son mías. Son las pruebas de cámara de un cortometraje que rodamos el año pasado. Recuerdo que se las di al dueño de la casa pero jamás se me ocurrió que las iba a usar para el anuncio", para añadir en otro que "tengo que decir que sí, la casa da muuuucho miedo, y más ese día que hacía un aire infernal".

Hola, soy Marco Leonato y las imágenes son mías. Son las pruebas de cámara de un cortometraje que rodamos el año pasado. Recuerdo que se las di al dueño de la casa pero jamás se me ocurrió que las iba a usar para el anuncio. Jajaja... https://t.co/7TQfw6qh2z — Marco Leonato (@marcoleonato) November 10, 2019

Los de @HorrorLosers le felicitaron por las pruebas de vídeo: "Son una pasada. Valen por sí mismas como minicorto" y felicitándole posteriormente. Una de las respuestas de un tuitero fue: "Me da tanto miedo que no soy capaz de verlo aunque ya han dicho que no hay sustito ni nada". Entre muchos comentarios similares, otro tuitero le puso una banda sonora.

El corto 'El Trabajo' —el primero de Marco Leonato aunque es ya conocido como realizador de videoclips musicales— se rodó en julio y contó con el rol protagonista de dos galardonados actores: Marta Ruiz de Viñaspre y Carlos Pinedo. Además, contó con la participación, en una agobiante y abrumadora banda sonora rítmica, del batería Diego Martín, miembro del afamado grupo de Valladolid Celtas Cortos; junto al trabajo de Producción y Fotografía de la también pucelana Ángela Vizcaíno.

Por otra parte, más allá de la anécdota —que incluso la web de venta de pisos ha utilizado para hacer una noticia hoy mismo titulada 'La mejor película de terror del año es este hipnótico vídeo real de un chalet anunciado en Idealista'— Marco Leonato asegura que "la casa que quieren vender está muy bien, es grande y espaciosa, y no se la debe juzgar por lo que rodé yo".

La casa continúa a la venta

Por su parte, la casa en cuestión se vende por 220.000 euros en este anuncio y está situada en Villares de la Reina, un municipio de Salamanca. Son 290 metros cuadrados distribuidos en seis dormitorios y tres baños. Además, dispone de jardín de 250 metros cuadrados y garaje.

Más publicidad no se le puede dar ni va a tener, pese a que hayan quitado el vídeo, aunque todavía está por ver si el negocio le va a salir 'de miedo' a la propiedad.