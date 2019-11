El director y el administrador de Acor en Olmedo (Valladolid) niegan su culpa en la muerte de un operario sepultado por azúcar

El fiscal pide de dos años y medio de prisión para cada uno de ellos por un delito de homicidio por imprudencia y otro contra la seguridad de los trabajadores. El director de la planta no se ocupó de velar por el fiel cumplimiento de la limpieza del silo y supuso que se estaban siguiendo sus órdenes Varios trabajadores reconocen que no usaban arneses y cuerdas porque no los consideraban necesarios para trabajar dentro del depósito