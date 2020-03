UCCL convoca tractoradas para la primera quincena de marzo en Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Zamora

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha anunciado movilizaciones de agricultores y ganaderos en la Comunidad para la primera quincena de marzo en las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Zamora.

La primera de las tractoradas tendrá lugar este martes, 3 de marzo en Arévalo (Ávila), a la que le seguirán la del día 4 en Zamora; el día 5, en Ávila; el día 9, en Palencia; el 11, en Soria y Valladolid y, por último, el 13 de marzo en Burgos y Segovia.

Aunque todas las movilizaciones se han convocado desde UCCL, a algunas de ellas se han sumado también otras OPA. En concreto, UPA se ha adherido a las de Arévalo y Ávila, y Asaja y COAG, a la de Valladolid, mientras que la de Soria será la única que reúna --por el momento-- a las cuatro organizaciones presentes en la Comunidad.

Así lo ha avanzado el coordinador general de UCCL, José Manuel González Palacín, en declaraciones recogidas por Europa Press durante una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente de UCCL en Valladolid, Ignacio Arias, y del coordinador provincial, Valentín García Fraile.

Según ha apuntado el coordinador general, estas movilizaciones responden a las medidas "llenas de buenas intenciones" aunque "insuficientes" del Gobierno central y con las que pretenden conseguir objetivos "concretos".

De este modo, UCCL reclama una ayuda específica para los Agricultores a Título Principal (ATP) y, de cara a la próxima Política Agraria Común (PAC), una definición de agricultor "genuino" con un 25 por ciento de ingresos agrarios, para que las ayudas lleguen a quien realmente "vive del campo".

Asimismo, la Organización Profesional Agraria (OPA) ha reivindicado un control efectivo de la frontera porque todos los días entran productos que no cumplen los mismos estándares de calidad que aquellos manufacturados en la Unión Europea (UE). "Si no producen como en Europa, que no vendan en Europa", ha apostillado Palacín, quien ha confesado que estos bienes "hacen mucho daño" al sector.

UCCL también considera "fundamental" que sea el Gobierno quien se encargue de la publicación de los costes de producción por sectores, además de instar a la firma de un convenio de buenas prácticas que establezca un sistema de "beneficios y castigos".

Por último, Palacín ha exigido una mayor democracia en el campo, ya que considera que UCCL no está "al mismo nivel" que otras OPAs que "dicen ser mayoritarias" en la Comunidad. "Es una aberración democrática", ha lamentado el coordinador general, antes de pedir igualdad de condiciones hasta que haya elecciones.