Un miembro histórico de Soria ¡YA! abandona la plataforma tras 19 años por considerar que es "partidista"

Goyo Alonso, el histórico miembro de Soria ¡YA!, ha anunciado este viernes que abandona la plataforma ciudadana tras 19 años formando parte de ella por considerar que ha tomado "tintes partidistas".

"Tras las declaraciones realizadas por la plataforma hace un par de días me veo en la necesidad de decir que este es el último día que pertenezco a ella, que no es mi plataforma, en la que yo he estado y la que ha sido siempre de los sorianos", ha señalado Goyo Alonso, que no ha aclarado a qué declaraciones se refiere.

El histórico miembro de Soria ¡YA! ha recordado que ha habido personas afiliadas a partidos políticos que "nunca se han posicionado" a favor de ningún partido, algo que ahora a su juicio sí ha realizado en la plataforma.

Asimismo, ha lamentado que no se hayan celebrado "asambleas" y que las decisiones "se tomen por un grupo de personas" por lo que ha manifestado que ya llevaba al menos un año "en desacuerdo con algunos temas".

Goyo Alonso (28-7-1935) ha sido parte activa de la plataforma que este viernes abandona por discrepancias y con "harto dolor en el corazón" después de "19 años de mucha dedicación".

Soria ¡Ya! lamenta su salida y le reconoce su trabajo

La plataforma ha enviado un comunicado en el que quiera matizar que Goyo Alonso "hace tiempo que ya no ejerce de forma activa como portavoz de Soria ¡YA!"

"Durante los 20 años de vida de nuestra plataforma, diferentes personas han aportado su granito de arena para hacer que las reivindicaciones de nuestra tierra sean escuchadas", ha señalado la plataforma.

En este sentido, han apuntado que "todas y cada una de esas personas han sido importantes y esenciales para conformar lo que a día de hoy es Soria ¡YA!" ya que el éxito "se basa en que siempre ha habido diferentes sensibilidades y diferencia de criterios pero siempre se ha antepuesto el bien de la provincia".

"En el caso particular de Goyo Alonso, manifestamos que hace ya tiempo que no acude a las reuniones en las que se toman las decisiones de la plataforma, aunque, por deferencia hacia él por todo lo que representa, en todo momento se le ha comunicado cuándo y dónde tenían lugar, y siempre ha tenido acceso a las actas de las mismas, por lo que tiene conocimiento de primera mano del devenir de la Plataforma", han recalcado desde Soria ¡YA!.

Asimismo, han subrayado que respetan la decisión de Goyo Alonso, pero quieren aclarar que la rueda de prensa para anunciar su salida la ha convocado de "forma personal y no como portavoz de Soria ¡YA!".

La plataforma ciudadana ha lamentado "su salida" a la vez que ha querido agradecer "el tiempo que durante todos estos años ha dedicado para luchar por el futuro de la provincia".

"Aprovechamos también la ocasión para recordar que nuestra plataforma es totalmente apartidista como demuestran nuestras múltiples actuaciones, exigiendo acciones favorables para Soria a las Administraciones, cualesquiera sean los colores políticos que estas representen", han manifestado desde la plataforma, en relación a las declaraciones de Goyo Alonso.

Soria ¡YA! ha recalcado que continuarán trabajando y las puertas "seguirán estando abiertas a todas aquellas personas que quieran participar de forma activa o colaborando a través de los diferentes grupos de apoyo que se están organizando en distintas localidades".