Un hombre acude a un centro de salud de León con el cadáver de su mujer, con signos de muerte violenta

Los hechos han ocurrido en el municipio de Bembibre La Delegación del Gobierno no descarta que se trate de un crimen machista La víctima tenía 29 años y presentaba un agujero en el pecho causado por un arma de fuego disparada a corta distancia o por un arma blanca de grandes dimensiones El marido no está detenido y no ha podido ser interrogado porque mantiene una conducta violenta