Castilla y León propone eliminar las franjas horarias para toda la población salvo los mayores y dependientes, que contarían con más tiempo por la mañana

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha propuesto al Ministerio eliminar las franjas horarias para menores de 14 años y adultos en general salvo los mayores. La Junta prevé que los mayores y personas dependientes cuenten con más tiempo por la mañana para pasear, hasta las 12 de la mañana, para "garantizar su protección" y evitar que salgan en horas en las que puedan coincidir con personas asintomáticas.

La Junta planteará la semana que viene que toda la Comunidad pase a fase 2 el próximo 8 de junio "si no hay nuevos contagios". Es decir, si se produjera un incremento de los contagios que no se pudieran controlar y rastrear, esas zonas no podrán pasar a la fase 2". Verónica Casado ha alertado de que en las terrazas no se están respetando "las claves fundamentales" de la seguridad. "Los dos metros son la mejor mascarilla", ha subrayado la consejera.

Casado ha remachado que la pandemia no ha sido una "tontería" y que la incidencia de la COVID-19 sobre Castilla y León ha sido "muy muy importante", aunque la tasa de la letalidad sea inferior a la de otras autonomías con una afectación similar. "No nos gustaría echar a perder todo el sufrimiento y sacrificio", ha lamentado.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, se ha mostrado "muy preocupado" y ha pedido a los Ayuntamientos "que garanticen que se cumple estrictamente el distanciamiento físico". "Es muy importante que la gente no le pierda el miedo al virus", ha advertido Igea, quien también ha instado a que vigilar "todo lo posible y más".

La consejera de Sanidad ha instado a estar "hipervigilantes" porque la posibilidad de ir para atrás es real. Ha advertido de lo que podría suponer "normalizar y no creer que esto es peligroso". "Nos preocupa mucho que no entendamos la importancia que tiene, que creamos que esto ya ha pasado", ha lamentado Casado.