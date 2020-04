El hospital de campaña de la Feria de Valladolid comienza a recibir pacientes

El hospital de campaña que se ha instalado en la Feria de Valladolid ha recibido en la tarde de este jueves a los dos primeros pacientes con coronavirus, según ha explicado uno de sus directores asistenciales, el doctor Miguel Ángel Castro.

En declaraciones al programa Más de Uno Valladolid, de Onda Cero, Castro ha explicado que el hospital de campaña, tendrá una capacidad total para más de 160 pacientes se ha levantado en poco más de seis días.

En la tarde de este jueves las instalaciones ubicadas en el pabellón 4 de la Feria de Valladolid han recibido a los dos primeros pacientes, procedentes de hospitales ubicados en la capital vallisoletana, aunque el director asistencial ha apuntado que las personas que lleguen podrán proceder de distintos puntos de la Comunidad.

En la tarde de este miércoles, el equipo del hospital de campaña, dirigido por los doctores Miguel Castro y Gabino Mozo comenzaron a trabajar ya en los protocolos de derivación con los distintos hospitales, que han valorado sus necesidades.

El hospital recibirá personas "de toda la Comunidad" que hayan dado positivo por coronavirus, "que no sean casos dudosos", y estará concebido como un espacio de "bioseguridad" que funcionará no como un servicio de urgencias, ya que no recibirá pacientes de urgencia, sino como "una planta muy grande de convalecencia", con personas procedentes de un hospital "estables" en los que se prevea una evolución favorable y que solo necesiten unos días más de cuidados "viendo que no haya complicaciones".

Para Castro, "lo principal" es que los profesionales que trabajen en estas instalaciones "estén perfectamente equipados y seguros, que nadie pueda tener un mínimo riesgo de contaminación". Además, el personal contratado y voluntario ha recibido un curso previo, sobre manejo de equipos y desinfección, al tiempo que ha recalcado que "si no hubiera equipos de protección este hospital no existiría".

Habrá profesionales de distintas categorías, desde médicos a celadores pasando por auxiliares o enfermeras, aunque todavía no se puede precisar el volumen de la plantilla, ya que se van a dimensionar en función del numero de camas que se ocupen. Los turnos se estructurarán con el criterio de que haya 25 camas por equipo de trabajo.

El hospital de campaña está estructurado en espacios individuales, para que los pacientes puedan tener "cierta intimidad" y comodidad, con camas equipadas cada una con oxígeno y pulsadores de alarma centralizados, además habrá conexión wifi gratuita para que los pacientes puedan acceder a Internet o las redes con sus dispositivos móviles y también se pondrán 'tablet' a su disposición, si no tuvieran, para que se puedan comunicar con sus familias.

La previsión del director asistencial es poder también informar a las familias dos veces al día, por la mañana y a última hora.

Aunque el hospital no contará con UCI, ya que el objetivo es atender a pacientes estables, sí que se ha equipado un box de reanimación para asistir cualquier tipo de urgencia que pueda surgir, relacionada o no con el coronavirus.

Además, se ha instalado un "área de descanso", con medidas de seguridad, equipada con mesas para que los pacientes puedan salir de sus 'habitaciones' para comer por turnos o para ver una película durante un par de horas. También se ha habilitado un espacio de paseos, para que puedan "estirar las piernas" por turnos y con separación.

En principio, si se necesita, el hospital de campaña va a contar con equipos para analística básica, así como una unidad de radiología de tórax y un ecógrafo. Si se requiere una analítica más compleja se podría mandar las muestras al Hospital Del Río Hortega, que es el centro de referencia.

El doctor Castro ha destacado que se han solicitado voluntarios en el sector de la Sanidad "por si hiciera falta" y la acogida ha sido "tremenda", como ha destacado, porque muchos profesionales se han ofrecido para trabajar y están "preparados para venir si hace falta"