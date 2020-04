"Los hospitales de Castilla y León no se van a colapsar, los nuevos casos se están ralentizando"

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha avanzado este lunes que la presión asistencial está bajando en estos últimos días, en que los hospitales de la Comunidad tienen una ocupación media del 69 por ciento en camas en planta y de un 73 por ciento en las camas de UCIs extendidas. El dato, ha dicho, hay que tomarlo con prudencia y no significa que la situación no pueda cambiar o que haya que dejar de hacer cuarentena social. "No vamos a colapsar, urgencias y UCIs están más tranquilas y hay más altas que ingresos, los nuevos casos se están ralentizando", ha asegurado Casado.

En cuanto a los centros hospitalarios de Soria y Segovia, dos provincias con alto número de casos de coronavirus y escasez de camas hospitalarias, han mejorado también. El el caso se Soria se han producido seis ingresos menos que altas mientra que en Segovia han ingresado el mismo número de enfermos que han recibido el alta.

En cuanto al hospital que la Consejería ha montado en la Feria de Valladolid, con capacidad para 200 pacientes, hasta el momento sólo ha recibido a 9 y hay tres pendientes de ingreso. Además alguno de los nueve ingresados podría recibir el alta en las próximas horas.