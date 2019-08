El incendio del Parque de Guadarrama está estabilizado pero con riesgo de que se reproduzca

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Súarez-Quiñones ha asegurado este martes que el incendio que asola desde el domingo La Granja y el Parque Nacional Sierra de Guadarrama está "está estabilizado pero no controlado". Suárez-Quiñones ha visitado el puesto de mando en La Granja y ha explicado que ya "no hay llama en el perímetro" ni en el interior, pero hay que enfriar los puntos calientes porque "hay posibilidades de reproducción". También se pondrán en marcha trabajos para evitar que la erosión y las próximas lluvias del otoño y del invierno afecten a los acuíferos.

Según el consejero, "no es un gran incendio" porque los ha habido mayores en Castilla y León y este no supera las 500 hectáreas, pero sí ha dado importancia al "valor sentimental" de la zona afectada para Segovia y para Castilla y León. En las perimetraciones y en los cálculos "todavía provisionales" estará en torno a las 400 hectáreas de superficie forestal. En cuanto a superficie arbolada, fundamentalmente pino, ha afectado a unas 150 hectáreas. "La mitad de esa superficie forestal puede estar en el ámbito del parque nacional. No ha sido afectado el pinar de Valsaín, que es la joya de la corona del parque nacional y por tanto de un especial valor sentimental".

Suárez-Quiñones ha precisado que la investigación apunta que "el hombre esta detrás" y que se trata de determinar si ha sido de manera intencionada o por una imprudencia. "En todo caso es una actuación intolerable, susceptible de acción penal", ha afirmado. El consejero, en nombre del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a las mujeres y a los hombres del operativo, integrado por personal de la Junta, la UME, las BRIF, los agentes medioambientales y las cuadrillas, así como a los voluntarios por el apoyo emocional y el avituallamiento. El pueblo de La Granja, ha dicho, es "un ejemplo de solidaridad".

En cuanto al operativo ha destacado también los 27 medios aéreos, entre ellos seis hidroaviones empleados así como la "coordinación extraordinaria de todas las administraciones" implicadas.

"He venido cuando creo que tengo que venir"

"La reflexión final es que esta salvajada no se ha producido por sí sola, se ha producido con intervención humana", ha comentado el consejero. "Hay que pensar lo que estas mentes enfermas o mentes descuidadas pueden organizar, pudo estar en peligro la población del municipio, pudieron estar en peligro los jardines de la Granja, pudo y puede estar en peligro el Pinar de Valsaín, patrimonio natural de primera magnitud", ha recordado. Así ha pedido responsabilidad y que se atiendan las indicaciones de las autoridades. También ha reclamado colaboración "de quienes tengan datos de quién esté detrás". Actualmente no hay datos que permitan conectar el fuego en La Granja con el de la Sierra de Miraflores, en Madrid, aunque el consejero ha dicho que "es mucha casualidad" que surgiesen a la vez en zonas muy cercanas. También ha querido especificar que la piromanía es una enfermedad mental y que está detrás de una pequeña parte de los incendios, mientras que hay otro acervo "al margen de la ciudadanía".

Sobre las críticas por no haber visitado la zona hasta transcurridos tres días, Suárez-Quiñones ha comentado que "el consejero no hace nada aquí" y que sí que han acudido otros altos cargos. "Esto no consiste en hacer presencias innecesarias, he venido cuando creo que tengo que venir, no es hora de hacer críticas, es hora de trabajar", ha zanjado.

Los bocadillos de los trabajadores, "pequeños detalles"

Suárez-Quiñones ha restado importancia a la queja de Asociación de Trabajadores de Brigadas de Incendios Forestales por el avituallamiento recibido. Este colectivo precisó el lunes a través de su cuenta de twitter que debe ser la Junta de Castilla y León y no los voluntarios quienes se ocupen de ello y mostró un bocadillo de mortadela como ejemplo de la precaria situación. "El esfuerzo de los voluntarios y de la población no debe ensombrecerse por pequeños detalles", ha respondido, para a continuación disculparse.

También ha incidido en los difícil que es tener el monte "completamente limpio", ante las afirmaciones de un bombero que afirmó la gran cantidad de turba acumulada". "No hay presupuesto que pueda conseguir el monte completamente limpio, el monte se quema porque alguien inicia ese fuego", finalizó.