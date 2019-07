El debate de investidura de Fernández Mañueco será el próximo martes tras conseguir la mayoría absoluta gracias a Ciudadanos

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, será oficialmente el presidente de Castilla y León el próximo martes 9 de julio, tras conseguir la ya prevista mayoría absoluta por su pacto con Ciudadanos. El PP, con 29 escaños, suma los 12 de Cs y llega a los 41 justos para ser elegido en una primera vuelta. En la legislatura anterior, Juan Vicente Herrera, con más escaños pero no los suficientes, tuvo que recurrir a una segunda vuelta en la que la abstención del partido de Albert Rivera le dio la mayoría simple.

El presidente de las Cortes, Luis Fuentes (Cs) ha acabado hoy con la obligada ronda de consultas y ha comunicado que "Don Alfonso Fernández Mañueco" ha conseguido la "mayoría suficiente" para proceder a la investidura.

"Ya he contactado con él por teléfono y ha aceptado la propuesta", ha comentado Fuentes. Este viernes está prevista una reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces y se formalizarán las condiciones del debate de investidura. La duración y estructura no está clara del todo, pero la intención es que se resuelva en una sola jornada que arrancará a las 11 de la mañana. La primera intervención será la de Fernández Mañueco, con un discurso sin límite de tiempo. A continuación llegará el turno de los portavoces de cada grupo, que tendrán 30 minutos. En el caso del Grupo Mixto, su portavoz, Pablo Fernández (Podemos) contará con 12 minutos mientras que el resto de partidos, Vox, UPL y Por Ávila, tendrán 6. En los turnos de dúplica, los grupos tendrán 10 minutos y el Mixto contará con 4 minutos para el portavoz y dos para cada uno de los tres partidos restantes.

Alfonso Fernández Mañueco no tendrá límite de tiempo para responder y además podrá decidir cómo lo hace, si por separado a cada portavoz o a todos a la vez. La votación se celebrará a continuación, posiblemente entre las 21,00 y las 21,30 horas.

Vox en desacuerdo con la Portavocía del Mixto

Aunque el diputado de Vox, Jesús García Conde, apuntó ayer a que él y no Pablo Fernández debía ser el portavoz del Grupo Mixto por haber sido su partido el más votado, y que presentaría una queja al presidente de las Cortes, este ha asegurado que no ha recibido nada aún. Luis Fuentes ha explicado que la elección de portavoz en el Grupo Mixto se ha desarrollado conforme al Reglamento, "de manera democrática" puesto que los integrantes han votado. De no haber sido así, la Mesa de las Cortes habría tenido que intervenir.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Igea, tras conformar que Ciudadanos apoyará a Fernández Mañueco, ha reiterado que el nuevo gobierno "traerá reformas y los cambios que necesita" Castilla y León y se ha mostrado convencido de que ese gobierno en coalición tendrá "un solo camino" y "el mismo aire conjunto", que ha augurado también para su composición que espera que esté en marcha "lo más rápido posible", informa Europa Press.

Igea dice ahora que no habrá vetos

"Hablaremos y llegaremos a un consenso", ha aseverado a preguntas de los periodistas respecto a los nombres que se barajan como futuros consejeros, con una referencia expresa a Juan Carlos Suárez-Quiñones, si bien, ha reconocido una vez más, que el acuerdo de Gobierno firmado entre PP y Ciudadanos no contempla vetos.

Dicho esto, ha insistido en que "todos" tienen "el máximo interés" en que el futuro gobierno conjunto "funcione bien" en ese objetivo de que sea "para todos" y "al unísono", algo que, en su opinión, también se tiene que demostrar en la composición. A la pregunta de cómo solucionarán posibles fricciones entre PP y Ciudadanos, Igea ha apelado al "diálogo", a la "paciencia" y a la "tolerancia".