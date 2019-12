El juzgado investiga la filtración de los audios de la víctima de los exjugadores de la Arandina

El mismo juzgado que investigó el caso de la Arandina se ocupa ahora de dos nuevas denuncias relacionadas y que afectan directamente a la intimidad de la víctima, una niña de 15 años que, según la sentencia, fue agredida sexualmente por tres futbolistas que en el momento de los hechos, noviembre de 2017, jugaban en la Arandina, el equipo local de Aranda de Duero (Burgos).

El padre de la menor denunció el pasado lunes en la comisaría de Aranda a un usuario de twitter que difundió el nombre, el correo electrónico y la imagen de la niña. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y del mismo juzgado investigó la agresión sexual. Pero además, el progenitor optó por poner una segunda denuncia el miércoles, después de que durante el fin de semana otro usuario de twitter colgase los audios en los que la menor daba explicaciones de lo ocurrido con los jugadores días después de la agresión sexual.

Las notas de voz de la menor forman parte de la causa y no han tenido relevancia para el tribunal, que hacía constar en la sentencia condenatoria que las manifestaciones que hacía la niña eran fruto de su inmadurez. Así, la víctima negaba los hechos ante personas que no eran de su confianza, pero no ante su círculo más íntimo. Es más, en la sentencia se subrayaba la persistencia de las declaraciones que realizó durante la instrucción y durante el juicio oral. La difusión de estos archivos es un presunto delito de revelación de secretos.

La filtración de los audios fue anunciada por uno de los condenados, Carlos Cuadrado, el mismo día en que se conoció la sentencia. "Ahora sí que se van a filtrar los audios en los que ella decía 'no me han violado', ahora sí'", aseguró. A preguntas de eldiario.es, uno de los abogados defensores aseguró que fue una declaración "desafortunada" fruto de su disconformidad con la contundente sentencia que les condena a 38 años de cárcel.

Según ha podido saber eldiario.es, la investigación no sólo afectará a quién filtró y a quien colgó las notas de voz sino a todo aquel, medios de comunicación incluidos, que las difundió.